Marco e Valerio, fidanzati di Temptation Island, sono stati accusati di snobbare i fan. Ecco come ha risposto uno dei due

Marco e Valerio di Temptation Island sono stati accusati di ignorare i fan durante alcune serate a Gallipoli. Il primo ha risposto smentendo tutto e parlando di rispetto e gratitudine verso chi lo segue. Valerio, invece, non ha rilasciato dichiarazioni, almeno per il momento.

L’accusa ai fidanzati di Temptation Island

Nei giorni scorsi, Marco e Valerio, due dei volti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island, sono finiti al centro di un dibattito sui social. Diversi utenti hanno segnalato a Lorenzo Pugnaloni comportamenti freddi e poco cordiali da parte dei due durante alcune serate estive nei locali più frequentati di Gallipoli.

Secondo alcune delle testimonianze condivise online da Pugnaloni, i due sarebbero stati poco disponibili con i fan di Temptation Island. Niente foto, nessun saluto e addirittura qualche gesto per allontanare chi si avvicinava. In particolare, è stato riportato un secco “no, ragazze, foto no”, che sarebbe stato rivolto a chi chiedeva uno scatto ricordo, mentre un’altra segnalazione descriveva un gesto con il braccio per evitare il contatto.

La notizia si è rapidamente diffusa sui social, dividendo l’opinione pubblica. C’è ha quindi accusato i due fidanzati di Temptation Island di essersi montati la testa, chi parla di atteggiamento da “vip improvvisati”, ma anche chi li difende sostenendo che, in certi contesti, non sia sempre possibile accontentare tutti.

A prendere posizione è stato Marco, che ha deciso di rispondere con un lungo messaggio pubblicato sui social. «Non mi sono mai, e sottolineo mai, permesso di dire di no a una foto», ha scritto. Ha poi definito “totalmente inesatta” la ricostruzione di chi lo accusa di scarsa disponibilità, aggiungendo di essere una persona umile e grata per l’affetto ricevuto.

«La mia porta e il mio cuore sono sempre aperti a chi desidera un sorriso, una chiacchierata o uno scatto insieme», ha concluso l’ex protagonista di Temptation Island.

Su Valerio, invece, tutto tace. Nessun commento è arrivato finora, e il suo silenzio è stato interpretato in diversi modi. In ogni caso il web si è diviso e i fan di Temptation Island attendono spiegazioni.