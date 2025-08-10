Pare ci siano delle novità in merito a una ex coppia di Temptation Island. Ecco tutto quello che sappiamo sul presunto riavvicinamento.

I rumor dopo Temptation Island

Mirco Rossi e Giulia Duranti hanno preso parte a Temptation Island nel 2024, quindi nella tredicesima edizione andata in onda in autunno. Dopo essere stati fidanzati per nove anni, i due hanno provato a risolvere i problemi attraverso il viaggio nei sentimenti ma purtroppo non hanno avuto successo.

LEGGI ANCHE: Lorella Cuccarini compie 60 anni e festeggia insieme alla sua famiglia facendosi un regalo speciale (VIDEO)

Nella sesta puntata hanno voluto il falò di confronto anticipato e hanno deciso di uscire separatamente dalla trasmissione. Anche nella puntata dedicata al “mese dopo” hanno ribadito la loro intenzione di vivere vite diverse. Da quel momento, dunque, Mirco ha intrapreso una relazione con la tentatrice Alessia mentre Giulia si è fidanzata con un altro ragazzo.

Oggi però le cose starebbero cambiando e a rivelarlo ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter. A quanto pare Mirco e Alessia non starebbero più insieme da qualche mese e di recente lui avrebbe riallacciato i rapporti con l’ex Giulia, a sua volto in una presunta crisi con l’attuale compagno.

Ad oggi non si parla di alcun ritorno di fiamma tra Giulia Duranti e Mirco Rossi ma viene rivelato che si sarebbero solamente sentiti più volte nelle scorse settimane. Chiaramente si tratta di indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze, come diciamo sempre in queste occasioni.

LEGGI ANCHE: Belen sotto accusa dopo la lite con il benzinaio in Sardegna, lei risponde alla critiche (FOTO)

Noi di Novella2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita nel caso in cui uno dei diretti interessati volesse prendere la parola. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul mondo dello spettacolo.