Non solo in spiaggia, e prima ancora di mettersi sul lettino, bisogna cercare di preservare la pelle con prodotti solari “urbani” da usare nei mesi più caldi.

Protette dal sole anche in città e sotto il makeup

Spesso si pensa che la protezione solare sia necessaria soltanto al mare o in montagna, ma in realtà anche il sole in città può rappresentare un pericolo per la nostra pelle. Perché serve la crema solare in città? Sia in estate che in inverno i raggi UVA (dove A sta per aging) sono presenti e attraversano nuvole, smog e vetri dell’ufficio. I raggi UVA penetrano nella pelle e col tempo distruggono collagene ed elastina, formano macchie cutanee e favoriscono l’invecchiamento della pelle. Come deve essere la crema solare da città? Innanzitutto la perfetta crema solare da città deve essere fluida (in crema o in gel) di facile assorbimento e priva della classica profumazione al cocco, tanto amata in spiaggia. Inoltre, la perfetta crema solare “urbana” deve essere makeup-friendly, ossia non deve spellicolare quando si applica il fondotinta e dovrà avere un fattore SPF da 30 a 50.

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