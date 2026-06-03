La rivista diretta da Luca Burini dedica il nuovo numero a voci, storie e volti di chi ogni giorno sceglie di essere se stesso. Con un’intervista a Syria e una testimonianza nella rubrica ‘Il Taccuino Viola‘, ribattezzato per l’occasione ‘Taccuino Arcobaleno‘. Continua la rivoluzione: anche la copertina del magazine si rinnova.

Novella 2000, spazio al mese del Pride e a tante nuove interviste

È in edicola il nuovo numero di Novella 2000, che dedica la copertina al mese del Pride. Si parte con un’intervista a Syria, più volte coinvolta nei Pride in giro per l’Italia, che invita ad andarci con i bambini. La rubrica ‘Il Taccuino Viola’ diventa stavolta ‘Il TaccuinoArcobaleno‘ e ospita un racconto in prima persona di un bambino cui vennero tolte le Barbie perché «altrimenti sarebbe diventato omosessuale» e del lungo cammino che lo ha portato, da adulto, a vivere serenamente la propria identità. Un racconto personale che attraversa oltre trent’anni di cambiamenti sociali e culturali.

Nelle stesse pagine i lettori troveranno anche le testimonianze della judoka e campionessa olimpica Alice Bellandi, di Alessandro Zan, eurodeputato del Partito Democratico e promotore della proposta di legge che porta il suo nome, e di Morris Battistini, presidente di Gay Conservatori e Liberali. A completare il dossier, il racconto di Cristina Bugatty, che racconta difficoltà e pregiudizi che ancora oggi accompagnano il percorso delle persone trans.

Ampio spazio anche all’attualità. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno, Novella 2000 approfondisce il tema della crisi climatica e dei ritardi nel raggiungimento degli obiettivi fissati dagli Accordi di Parigi per il 2030. A parlarne sono Alan Cappelli Goetz, attore e Climate Pact Ambassador dell’Unione Europea, e Sofia Pasotto, attivista per l’ambiente: spiegano perché è necessario agire subito e quali comportamenti possono fare la differenza.

Sul fronte della salute, la professoressa Antonella Viola interviene sul cambio di denominazione della Sindrome dell’Ovaio Policistico, che diventa Sindrome Ovarica Poliendocrino-Metabolica, illustrando le ragioni scientifiche di questa scelta e le sue implicazioni per la diagnosi e la cura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)

Novella 2000 dedica inoltre un approfondimento alla violenza economica, una forma di abuso spesso invisibile che limita l’autonomia delle donne attraverso il controllo del denaro e delle scelte finanziarie. Ne parlano la senatrice Elena Murelli, la deputata Maria Chiara Gadda e Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation: chiedono maggiori tutele legislative, più educazione finanziaria e strumenti concreti per prevenire e contrastare il fenomeno.

Largo spazio, anche stavolta, ai protagonisti dello show business: Roberta Capua svela il suo sogno segreto. Maria Grazia Cucinotta racconta di quella volta che attaccò il telefono in faccia all’uomo che sarebbe diventato suo marito. Ivana Monti parla del film in cui interpreta Grazia Deledda (di lei, negli ultimi anni della sua vita. Dario Maltese e Francesco Vecchi spiegano perché rinunceranno alle vacanze estive per continuare a raccontare l’attualità in televisione su Canale 5.

Rossella Erra prosegue invece il suo viaggio dietro le quinte della Rai incontrando i cosiddetti “diamanti”: truccatrici, parrucchieri e professionisti che lavorano lontano dai riflettori, ma che spesso diventano custodi di confidenze e testimoni di momenti irripetibili. In chiusura, le rubriche dedicate a viaggi, cucina, beauty, moda, libri e oroscopo.

Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 a metà prezzo clicca QUI

Per la app di Novella 2000 QUI per Apple Store e QUI per Google Play