Ormai da settimane non si fa che parlare di una presunta crisi tra TrigNO e Chiara Bacci. Il cantante, spazientito, ha risposto per le rime.

TrigNO, come stanno le cose con Chiara

Dalla conclusione di Amici 24 a oggi gli ex allievi così come le coppie nate in casetta sono spesso sotto la lente d’ingrandimento. Sul loro conto giungono spesso delle indiscrezioni e Amedeo Venza in queste settimane ha spesso parlato di crisi, se non addirittura rottura tra TrigNO e la fidanzata Chiara Bacci.

Niente di tutto ciò però sembra corrispondere al vero, come spesso spiegato dai diretti interessati, i quali hanno più volte respinto e rassicurato i fan che il loro amore è più forte di qualsiasi pettegolezzo. Recentemente qualcuno sosteneva peraltro che al concerto di TrigNO ad Asti la sua dolce metà non avrebbe preso parte, proprio a causa di questi alti e bassi. La ballerina, però, ha tranquillizzato il fandom, spiegando che in realtà sarebbe stata al fianco del suo fidanzato e anche le foto postate non hanno lasciato dubbi sulla loro unione.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, tra Sonia M e Alessio non è ancora finita: il retroscena

Nonostante le numerose testimonianze che dimostrano come quella tra TrigNO e Chiara Bacci sia una relazione forte e solida, il web non si placa e per l’appunto nelle scorse ore Amedeo Venza è tornato a parlarne. Il cantante ha però invitato, un po’ spazientito, l’esperto di gossip a non divulgare tali informazioni perché non corrispondono alla realtà dei fatti: “Quando la finisci di sparare str***ate?”.

Per ora dunque TrigNO si è limitato a smentire tutto e alle dichiarazioni rilasciate e Dimmi di te, spazio online di Lorella Cuccarini, dove ha svelato la sua verità sul suo rapporto con Chiara Bacci.

Ci sono notizie che, per rispetto, preferiremmo non dover dare. Ma quando sono gli stessi protagonisti ad averne parlato pubblicamente in momenti sereni, diventa naturale – per chi informa – tornare a chiedere anche quando spuntano tali chiacchiericci.