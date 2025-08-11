Irama è finito nuovamente al centro dei pettegolezzi per un presunto flirt con un’ex allieva di Amici. I fan hanno notato coincidenze social e l’unfollow dell’ex di lei, che era anche amico del cantante. Ma sarà solo amicizia o c’è davvero del tenero?

Flirt tra Irama e un’ex allieva di Amici?

L’estate è sempre tempo di nuove coppie (vere o presunte) e questa volta al centro del gossip ci sono due volti noti del talent Amici di Maria De Filippi: Irama, ex vincitore e ormai affermato cantante, e Mew, ex allieva dell’edizione 23 del programma.

Secondo alcuni fan molto attenti ai movimenti social, tra i due potrebbe essere nato un feeling particolare. Nulla di ufficiale, ovviamente, ma a far scattare la curiosità del web sarebbero stati alcuni dettagli non passati inosservati. Il primo riguarda una presunta coincidenza geografica: il 29 luglio entrambi si sarebbero trovati nello stesso luogo, secondo quanto emerge dalle loro storie Instagram. Poi c’è un gesto social che ha fatto molto rumore: Matthew, ex fidanzato di Mew e amico di Irama (e di un amico di quest’ultimo), avrebbe smesso di seguire il cantante dopo aver partecipato a diversi suoi concerti estivi come supporter.

Va ricordato che Mew e Matthew avevano lasciato insieme la scuola di Amici, scegliendo di vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Dopo mesi di relazione e persino una convivenza, la rottura è stata annunciata da Mew, senza rivelare troppi dettagli. Da allora, anche su Matthew sono circolate voci di un possibile avvicinamento con Giulia Stabile, ma mai confermate.

Nel caso di Irama e Mew, potrebbero trattarsi semplicemente di amicizia o collaborazioni professionali. I due condividono non solo il legame con Amici, ma anche conoscenze comuni. Nulla vieta che si frequentino solo come amici.

Come sempre, Novella2000.it è aperta a qualsiasi smentita o chiarimento dai diretti interessati, che per il momento restano in silenzio. Sarà davvero solo una coincidenza o tra Irama e Mew c’è qualcosa di più?