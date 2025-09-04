In queste ultime ore Mario Adinolfi si è candidato per fare l’opinionista a Uomini e Donne. Non è tardata però ad arrivare l’epica reazione di Tina Cipollari, storica protagonista del dating show di Canale 5.

La reazione di Tina Cipollari alle parole di Mario Adinolfi

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Mario Adinolfi. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2025, nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Lollo, ha fatto una confessione che non è passata inosservata e che ha fatto discutere il web. Il giornalista ha infatti ammesso che il suo sogno professionale è quello di fare l’opinionista a Uomini e Donne e naturalmente le sue dichiarazioni hanno fatto in breve il giro del web. Queste le parole di Mario:

“Il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva, è fare Tinì Cansino. Io vorrei essere Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì lo è per Tina. Io qualcosina magari la direi in più. Quindi, mi chiedi qual è l’ambizione professionale di Adinolfi? Fare la seconda voce di Uomini e Donne”.

LEGGI ANCHE: La Ruota della Fortuna batte ancora Affari Tuoi, gli ascolti

Le dichiarazioni di Mario Adinolfi non sono sfuggite agli utenti e sono arrivate fino alla stessa Tina Cipollari, da anni storica opinionista di Uomini e Donne. A quel punto non è tardata la sua epica e divertente reazione, che ha strappato un sorriso a tutto il web. La Cipollari, commentando il post di Lorenzo Pugnaloni, con il suo fare pungente ha affermato senza peli sulla lingua: “No grazie siamo al completo”.

In questi giorni nel mentre sono ufficialmente partite le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì 22 settembre. Ma cosa accadrà quest’anno in studio e cosa sarà successo ai protagonisti del dating show di Maria De Filippi durante l’estate? Lo scopriremo solo tra qualche giorno.