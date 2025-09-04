Mario Adinolfi replica a Tina Cipollari e parte un botta e risposta social di fuoco: ecco cosa è accaduto

Dopo che Mario Adinolfi si è candidato per partecipare a Uomini e Donne è arrivata la pungente reazione di Tina Cipollari. Il giornalista però non ci sta e replica alla storica opinionista, dando il via a un vero botta e risposta. Ecco tutto quello che è accaduto.

Mario Adinolfi replica a Tina Cipollari

Scoppia un botta e risposta social di fuoco tra Mario Adinolfi e Tina Cipollari. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Tutto è iniziato alcune ore fa, quando, nel corso di un’intervista a Casa Lollo, il giornalista si è candidato per fare l’opinionista a Uomini e Donne. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva, è fare Tinì Cansino. Io vorrei essere Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì lo è per Tina. Io qualcosina magari la direi in più. Quindi, mi chiedi qual è l’ambizione professionale di Adinolfi? Fare la seconda voce di Uomini e Donne”.

Le parole di Adinolfi naturalmente sono diventate in breve virali e hanno raggiunto Tina Cipollari. A quel punto la storica opinionista di Uomini e Donne ha deciso di intervenire e, con la sua solita ironia, ha affermato: “No grazie siamo al completo”.

Il commento della Cipollari non sembrerebbe proprio essere piaciuto a Mario Adinolfi, che ha così deciso di replicare a sua volta all’opinionista, dando il via a un vero e proprio botta e risposta social. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha infatti dichiarato: “Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti”.

Attualmente Tina Cipollari non ha ancora replicato al giornalista e non è chiaro se nelle prossime deciderà di intervenire nuovamente. Di certo però il botta e risposta non è passato inosservato e sta già facendo discutere il web.