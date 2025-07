Sono trascorse poche ore dalla vittoria di Cristina Plevani a L’Isola dei Famosi, ma per lei ci sarebbe già un altro reality alle porte. Si mormora infatti che l’ex naufraga potrebbe tornare al Grande Fratello come concorrente, a 25 anni dalla vittoria.

Cristina Plevani ritorna al Grande Fratello?

Sono giornate di grande gioia queste per Cristina Plevani. Solo poche ore fa infatti l’ex gieffina ha vinto L’Isola dei Famosi e ha portato così a casa la vittoria, trionfando sui suoi compagni. Tuttavia sembrerebbe che le sorprese non siano finite qui. In queste ore infatti si mormora che ad attendere la Plevani ci sia già un altro reality, che lei conosce molto bene. Di quale parliamo? Naturalmente del Grande Fratello. Come tutti sanno, ben 25 anni fa Cristina ha partecipato alla primissima edizione del celebre reality show di Canale 5, vincendo la trasmissione.

Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, l’ex gieffina dunque nei prossimi mesi potrebbe rientrare in casa come concorrente e mettersi nuovamente alla prova con questa esperienza. Gli autori infatti avrebbero espresso la volontà di contattare la Plevani, in occasione dell’edizione Gold che celebrerà i 25 anni della trasmissione. Come si mormora da qualche ora a questa parte infatti quest’anno il reality andrà in onda con due edizioni. La prima, totalmente Nip, in onda da ottobre a dicembre con la conduzione di Simona Ventura. La seconda, Gold/Vip, a partire da gennaio con Alfonso Signorini.

Proprio per l’edizione celebrativa del Grande Fratello dunque si avrebbe intenzione di richiamare Cristina Plevani, che potrebbe dunque tornare in casa come concorrente. Non è chiaro tuttavia se l’ex gieffina, avendo appena terminato l’esperienza a L’Isola dei Famosi, accetterà l’offerta della produzione.

Di certo però in molti amerebbero rivedere la Plevani al GF a distanza di 25 anni dalla sua prima partecipazione. Ma cosa accadrà dunque nei prossimi mesi? Non resta che attendere per scoprirlo.