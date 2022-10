1 Cristina tra contratto e abbandono

Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip dove scopriremo finalmente chi tra Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese o Giaele De Donà è il concorrente preferito del pubblico da casa. Proprio l’imprenditore si è ritrovato in chiacchiera con Cristina Quaranta, Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis e, nemmeno a dirlo, l’argomento preferito della giornata è stato quello di parlare di Nikita. Con la ragazza Cristina aveva da poco avuto un confronto e, di conseguenza, è andata a raccontare tutto ai suoi compagni.

Antonino Spinalbese a un certo punto ha fatto una battuta: “Ma speriamo che domani sia la preferita del pubblico. Così mi manda in nomination e poi esco“, riferendosi a Nikita con la quale non ha mai legato e prova ben poca simpatia tanto da sparlare di lei con gli altri vipponi. Elenoire Ferruzzi ha replicato: “Ah guarda, niente di più facile”.

“Tanto se esci te, esco io”, ha risposto con convinzione Cristina Quaranta mentre Antonino le ha domandato delle spiegazioni: “Se tu te ne vai, io me ne vado. L’ho già detto al Grande Fratello. Io qui ci sto solo per i soldi, non per altro”. Elenoire le ha fatto notare allora che semmai dovesse andar via non potrebbe percepirli, ma irremovibile Cristina ha risposto: “Li prendo eccome da studio. Non c’è tanta differenza di contratto. Posso fare a meno di qualcosa in più stando dentro. Per me no….”

Per me questi contratti sono insensati. Se per alcuni concorrenti c’è una differenza irrisoria di retribuzione tra stare in casa e in studio capite che non sono nemmeno incentivati a fare qualcosa lì dentro? pic.twitter.com/WjokZxhbN5 — Marta🫧 (@martadicecose) October 16, 2022

Elenoire Ferruzzi ha spiegato, invece, che il suo contratto sarebbe differente rispetto a quello di Cristina Quaranta: “Ma che dici? Proprio perché sei venuta qui per i soldi dovresti essere felice di restare. Guarda che se esci poi non prendi i soldi. Ah, quindi nel tuo contratto non c’è tanta differenza? Nel mio sì invece, c’è differenza eccome“.

Così Cristina Quaranta ha minacciato l’abbandono in caso di eliminazione di Antonino Spinalbese, oltre a parlare del contratto che la lega al programma. Che ne pensate? Ma non sono le uniche parole dette in questi ultimi giorni a far discutere…