Le Olimpiadi di Parigi sono state davvero speciali per la giovane atleta Brittney Griner, la quale dopo un anno di prigionia è tornata in campo e trionfato con una medaglia d’oro nel basket. Al momento della premiazione la sportiva si è molto emozionata e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Olimpiadi, la vittoria di Brittney Griner dopo la prigionia

Queste Olimpiadi di Parigi 2024 ci hanno regalato tante emozioni e hanno avuto tanto da raccontare. Dall’oro dell’Italvolley femminile per passare al messaggio d’incoraggiamento della moglie di Tamberi dopo i problemi fisici, le promesse di matrimonio o i guai con la Senna e il caso Khelif.

Ma c’è un’altra storia da raccontare ed è quella di Brittney Griner, atleta statunitense, che ha davvero dell’incredibile! Dopo la prigionia, un caso diplomatico e scambio di prigionieri, la sportiva ha vinto il suo terzo oro alle Olimpiadi in carriera. Un racconto questo che l’ha portata a ricongiungersi al suo grande amore per il basket.

A seguito di un anno di prigionia in Russia, Brittney Griner è tornata in libertà lo scorso 8 dicembre in uno scambio di prigionieri ad Abu Dhabi. Fu arrestata con l’accusa di trasporto di olio di hashish nel suo bagaglio, poi la condanna fino appunto alla risoluzione lo scorso dicembre. La campionessa delle Olimpiadi con il Team USA è una giovane classe 1988, che ha potuto riprendere il suo posto alle Phoenix Mercury.

Griner aveva già vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi 2016 e 2020 e stavolta ha riconfermato la sua supremazia, grazie alla vittoria degli USA 67-66 contro la Francia. Ieri, 11 agosto 2024, Brittney Griner durante la premiazione non è riuscita a trattenere l’emozione ed è scoppiata in lacrime non appena ricevuto il riconoscimento. Un’altra storia davvero incredibile dopo quanto vi abbiamo già raccontato in queste settimane.

DALLA PRIGIONIA ALL'ORO OLIMPICO 🥹🥇🏀🇺🇸



La stella della WNBA, Brittney Griner, è stata prigioniera in Russia con l'accusa di spaccio internazionale e una condanna a 9 anni, salvo essere poi rilasciata in uno scambio di prigionieri#HomeOfTheOlympics #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/2WXHKdqpku — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 11, 2024

Un’altra narrazione dello sport che ha avuto un lieto fine proprio alle Olimpiadi.