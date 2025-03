Damiano David parla di Helena Prestes e di Zeudi Di Palma in un’intervista in Germania: ecco le sue dichiarazioni

Nelle ultime ore Damiano David ha rilasciato un’intervista a una radio in Germania e nel corso della chiacchierata, a sorpresa, il cantante ha parlato del Grande Fratello, di Helena Prestes e di Zeudi Di Palma.

In queste settimane, in occasione dell’arrivo del suo primo album da solista, Damiano David sta girando il mondo intero per promuovere la sua musica. Solo nelle ultime dunque il cantante romano è arrivato in Germania per un’intervista radiofonica ma durante la chiacchierata è accaduto qualcosa di inaspettato. La conduttrice ha infatti ammesso di seguire il Grande Fratello italiano e ha chiesto a Damiano un commento sul reality show di Canale 5. A quel punto David, divertito e spiazzato, ha affermato: “Se conosco e guardo il GF? Lo conosco, è impossibile non conoscere il programma. Sono onesto, non lo guardo. Ho visto delle clip su internet perché è divertente. La gente lì impazzisce. Sono tutte celebrità. Entrano e fanno casini, è molto divertente”.

Ma non è finita qui. A quel punto infatti la conduttrice ha svelato di aver iniziato a seguire il Grande Fratello qualche mese fa, a causa di Helena Prestes e di Zeudi Di Palma, quando tra le due era nato un bellissimo rapporto, che in molti hanno sperato si tramutasse in qualcosa di più. Non è mancato anche il commento di Damiano sulle gieffine. Il cantante ha infatti dichiarato: “Ho saputo di questa love story ma non conosco i dettagli. So che c’è stato un po’ di drama”.

Ma Damiano David parteciperebbe mai al Grande Fratello come concorrente? Ecco cosa ha aggiunto lui: “Se farei il GF? No. Però mi piacerebbe stare lì come osservatore. Mi rendo conto che sei chiuso in una casa con venti persone per sei mesi e che impazzisci. Lo capisco. Penso che sarebbe divertente guardarlo dall’interno”.

Quest’anno qualcosa è sfuggita di mano seriamente. Hanno chiesto a Damiano se conoscesse il GF, Zeudi, le Zelena e lui ha risposto che si guarda le clip del programma, se capita, e che conosceva la ship ed il dramma che è scoppiato #grandefratello #zelena #zeudiners #heleners pic.twitter.com/pg8caBdF4Z — _Våle_🔆 (@Zarathu20322327) March 28, 2025

Damiano nel mentre si prepara al lancio del suo album, che vedrà la luce il prossimo 16 maggio. In seguito partirà una lunga tournée che lo porterà in giro per il mondo e a lui va il nostro più grande in bocca al lupo.