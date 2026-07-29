Sessant’anni di carriera sono un traguardo che pochissime band al mondo possono vantare. I Pooh, che nel 2026 celebrano questo anniversario, rappresentano un caso unico nel panorama musicale italiano: una formazione capace di attraversare generazioni, mode e rivoluzioni culturali restando coerente con se stessa. Ma cosa succede dall’altra parte del palcoscenico? Cosa significa essere fan di un gruppo per tutta la vita e come si trasforma quella passione quando i decenni passano? Una risposta arriva da Catania, dove Daniela Bombace Cavalli, restauratrice e fondatrice dell’associazione culturale Rotte Siciliane, ha scritto un libro che è insieme omaggio, autobiografia e riflessione sul legame tra musica e identità personale.

Daniela Bombace: il libro omaggio su I Pooh

Il libro, nato quasi per caso e scritto in due giorni, si intitola con un riferimento esplicito alla canzone Cara sconosciuta, brano che Daniela (che si firma con lo pseudonimo di Anemue Bombace) ascoltava da ragazzina e che è diventato il filo conduttore di un racconto intimo e generazionale. «Quando ero piccolina mi piaceva Cara sconosciuta e pensavo: da grande vorrei scrivere un libro. È una cosa che ti dici a 12 anni, poi la vita ti porta altrove» . Il progetto è rimasto in un cassetto per decenni, fino a quando, durante un concerto dei Pooh, l’annuncio del sessantesimo anniversario ha riacceso quella promessa fatta a se stessa. Il volume non è una biografia della band né un semplice diario di fan. Ogni capitolo intreccia momenti della vita dell’autrice con riferimenti ai Pooh, ai loro valori familiari, al rapporto con le tribute band e con il pubblico.

Daniela nel testo dedica spazio anche a ciò che si impara osservando il successo di un gruppo musicale dal punto di vista umano, non solo artistico. Tra le pagine emergono aneddoti che raccontano il rapporto viscerale tra fan e artisti. Uno dei più significativi è quello vissuto da Daniela, allora ventenne, che si trovò davanti in modo inaspettato Red Canzian nelle prime ore del mattino successive a un concerto. «Avevo dormito appena poche ore e stavo ascoltando un 45 giri della band, ripensando intensamente alle emozioni vissute la sera precedente» racconta. Ancora immersa nelle sensazioni lasciate dall’evento, Daniela si trovava l’indomani per lavoro in una piazza quasi deserta quando accadde qualcosa di sorprendente. «All’improvviso arrivò Red. Era proprio lì, davanti a me. Si fermò a salutarmi». L’episodio assume un valore ancora più simbolico perché richiama il testo del brano Cara sconosciuta, in cui la protagonista ripensa con nostalgia al concerto della sera prima. «Abbiamo parlato quella mattina e credo che lui possa ricordare ancora quel momento».

Nel libro Daniela si rivolge direttamente all’artista con parole cariche di emozione: «Caro Red, se stai leggendo queste righe, sappi che quella mattina hai visto un attimo puro di una cara sconosciuta che ripensava con nostalgia al concerto della sera precedente». Un ricordo che, a distanza di anni, continua a rappresentare l’essenza più autentica del rapporto tra artista e pubblico: un incontro semplice, inatteso e profondamente umano. La scelta di non monetizzare il libro è un altro elemento che distingue questa operazione da tante pubblicazioni legate al mondo della musica. Daniela ha regalato copie a chiunque le chiedesse, rifiutando l’idea di trarne profitto. «Se vi faccio il regalo ci guadagno, ma che regalo è?» e ha distribuito il volume attraverso i social e il passaparola tra le comunità di fan.

In particolare, un aiuto speciale è arrivato da quattro tribute band ufficiali dei Pooh, che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Tribute band come I Parsifal, Ascolta, Brennero66 e Amici Per Sempre – Tribute Band Pooh sono storiche, attive da decenni, collaborano spesso con i Pooh e contribuiscono a mantenerne vivo il patrimonio musicale. E hanno espresso il desiderio di sostenere il lavoro di Daniela dando la possibilità ai fan di scaricare gratuitamente il libro direttamente dalle loro pagine social. È possibile scaricare il libro cliccando sul link nelle pagine ufficiali Facebook de I Parsifal, Ascolta, Brennero66 e Amici Per Sempre – Tribute band Pooh o nella pagina ufficiale Facebook di Anemue Bombace.