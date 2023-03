NEWS

2 Marzo 2023

GF Vip: Daniele Dal Moro vuole lasciare?

Daniele Dal Moro ieri sera ha perso nuovamente le staffe quando ha visto Oriana Marzoli chiacchierare fitto con Martina Nasoni. Non tutti forse ricorderanno, ma con quest’ultima ha avuto una frequentazione dopo il GF che li ha visti partecipare insieme e le cose non sono andate bene. Nonostante tutto con lei ha mantenuto una bella amicizia, compromessa però con l’arrivo della ragazza nel reality show.

A poco dal suo ingresso, infatti, Martina Nasoni ha litigato con Daniele Dal Moro. A sua volta il veneto ha continuato a vivere momenti di up & down con Oriana Marzoli. Negli ultimi giorni, però, con quest’ultima sembrava aver sistemato nuovamente le cose. Ieri, però, quando ha visto Martina e Oriana parlare di lui, si è allontanato dalla Marzoli e ha avuto una dura reazione. La situazione pare aver portato Daniele a meditare persino l’idea di lasciare la Casa del GF Vip, almeno stando a quel che si apprende dalle conversazioni che abbiamo raccolto qui di seguito.

Mentre alcuni vipponi si trovavano nel van a conversare, in cortiletto è arrivata Oriana Marzoli che ha domandato agli altri: “Daniele è uscito dal confessionale?”, ma non si è ben capita la risposta degli altri. A seguire, sempre in questa breve clip, vediamo la venezuelana scambiare delle parole con Luca Onestini.

A seguire, in un altro video estrapolato dalla diretta di Mediaset Extra, sempre Oriana Marzoli in chiacchiera con Luca Onestini, ha lasciato intendere l’intenzione di Daniele Dal Moro di abbandonare la Casa del GF Vip. “Succedono cose strane. Mai vista una roba del genere, tu mai visto?”, ha detto il vippone, mentre Oriana ha continuato a guardare verso il salone per capire se riusciva a vedere o meno Daniele. La concorrente ha poi detto: “Neanch’io. In più non è che dev’essere stressato, mi sembra un po’ esagerato. Uscire per quello, non è successo niente. Dai! Ti può dare fastidio sì, mi sembra una cosa, una scelta un po’ esagerata. Devi uscire quando sei al limite e dici ‘Non ce la faccio’. Ma non per questo“, ha spiegato la Marzoli.

Dalla clip sottostante vediamo Oriana Marzoli continuare la sua ricerca per capire dove si è cacciato Daniele Dal Moro.

Capiremo nelle prossime ore cos’è accaduto e quale sarà la scelta di Daniele Dal Moro.