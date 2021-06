Davide Lorusso rompe il silenzio e replica alle parole di Jessica Antonini

1 Parla Davide Lorusso

Sono passati alcuni giorni ormai da quando Jessica Antonini e Davide Lorusso hanno annunciato la fine della loro relazione. Come sappiamo la coppia, nata qualche mese fa a Uomini e Donne, già da tempo si era allontanata, e alcuni fan avevano ipotizzato che ci fosse una crisi in corso tra i due. Dopo aver confermato la fine della storia però l’ex tronista qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista bomba al settimanale Nuovo, durante la quale ha accusato Davide di essere gay! Dopo il caos mediatico scaturito dalle sue parole, Jessica è stata costretta ad intervenire più volte, spiegando il perché delle sue affermazioni. Adesso però a parlare per la prima volta di quanto accaduto è proprio Lorusso, che nel corso di un’intervista per magazine di Uomini e Donne ha svelato la sua verità, affermando di non aver mai tradito Jessica. Queste le sue dichiarazioni, riportate da La Nostra Tv:

“Non l’ho mai presa in giro, né l’ho mai tradita. L’ho sempre trattata bene e non capisco perché lei debba buttare via tutto quello che c’è stato tra noi, senza riuscire a conservarne il bello. Penso sia accecata dalla rabbia”.

A quel punto Davide Lorusso spiega anche di non aver mai abbandonato Jessica Antonini, come invece quest’ultima aveva affermato, e di aver fatto presente i suoi dubbi all’ex tronista. Queste le sue parole:

“A Jessica avevo parlato dei miei dubbi nell’ultimo week-end che avevamo trascorso insieme. Non sono mai scappato dalla stazione: ci siamo salutati abbracciandoci. Le avevo detto che avevo bisogno di prendermi dei giorni per riflettere sul nostro rapporto. La cosa che mi fa più soffrire non è tutto l’odio che mi sta arrivando dalle altre persone, ma sapere che lei prova emozioni così negative per me. Mi sembra di essere stato dipinto come un mostro”.

Davide Lorusso tuttavia ammette di non essere stato molto presente per Jessica Antonini in un momento molto delicato per lei, e di sentirsi in colpa per ciò. Nel mentre alcune ore fa l’ex tronista è tornata a parlare sui social, dando nuovamente la sua versione dei fatti. Andiamo a leggere le sue parole.