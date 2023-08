Davide Silvestri commenta il nuovo GF e si candida per Pechino Express

NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Agosto 2023

Parla Davide Silvestri

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Davide Silvestri. L’attore infatti è arrivato a Venezia in occasione della Mostra del Cinema, essendo uno dei protagonisti del film Nina dei Lupi, presentato in anteprima al Festival proprio ieri. Dopo aver sfilato sul carpet, Davide ha avuto di rilasciare alcune interviste e nel corso di una chiacchierata con SuperGuidaTv non ha potuto fare a meno di parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ma non solo. L’ex Vippone ha anche detto la sua in merito alla nuova editoriale di Pier Silvio Berlusconi, e in merito ha affermato:

“Quando avevo fatto il provino per il Grande Fratello avevo chiesto agli autori se ero piaciuto. Volevo sapere anche qualcosa in più sugli altri concorrenti con cui avrei diviso la casa. La partecipazione al reality ha diviso gli addetti ai lavori. Qualcuno ha storto il naso. Altri ora si sono ricreduti e per fortuna alcuni mi hanno fatto anche i complimenti. È stata anche questa una bella vittoria. […] Sono contento che Pier Silvio abbia deciso di ripulire il reality dal trash. Credo che questo sarebbe stato il Grande Fratello perfetto per me. È importante che ci sia stata questa sterzata perché molti giovani oggi seguono i reality e si identificano nei personaggi. Ho paura però che alla gente mancherà il trash. La televisione ha bisogno di essere anche educativa”.

Ma non è finita qui. Inaspettatamente infatti Davide Silvestri si è anche candidato per Pechino Express, ammettendo che gli piacerebbe partecipare al programma in onda su Sky. Queste le sue affermazioni:

“Mi piacerebbe fare Pechino Express. Penso che mi si addica molto”.

Che dunque in futuro ci sia modo di vedere Davide Silvestri nel cast di Pechino Express? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguitici per tante altre news.