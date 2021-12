1 Le critiche di Davide a Soleil, Alex e Delia

L’argomento principale fuori e dentro la Casa del GF Vip nelle ultimissime ore è senza dubbio la dinamica che vede protagonisti del triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Davide Silvestri poco durante e dopo la puntata si è espresso a riguardo. A seguito di qualche frecciatina nei confronti dell’ex coinquilino, Davide ha avuto qualcosa da recriminare anche nei confronti dell’influencer italo americana.

In corridoio Davide Silvestri si è ritrovato a conversare, nel post puntata, con Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli. Ecco la conversazione tra i tre: “Se l’è cercata”, ha detto senza mezzi termini Davide parlando di Alex Belli. Ad intervenire è stata poi Katia Ricciarelli che ha aggiunto: “Quella che ci è andata di mezzo è stata lei, che comunque è una ragazza di 25 anni. Avrà tante colpe, ma si è trovata in mezzo”.

Così Davide Silvestri ha sentenziato, non risparmiando critiche nemmeno a Soleil Sorge: “Secondo me ci hanno giocato un pochino entrambi. Ha fatto comodo a entrambi”. Katia si è trovata d’accordo con lui, così come Gianmaria Antinolfi lì presente al dibattito.

Nonostante tutto quindi Davide Silvestri ha avuto da ridire non solo su Alex Belli, ma anche su Soleil Sorge. E a proposito di Alex, ecco cosa ha detto di lui durante la puntata del GF Vip…