Davide Silvestri tira una stoccata agli autori lamentandosi delle immunità - VIDEO

La stoccata di Davide Silvestri

Ieri sera durante le nomination Davide Silvestri ha lanciato una stoccata agli autori del GF Vip. Secondo l’attore (cosa di cui si è lamentato anche il pubblico) le immunità dovrebbero essere eliminate e dare così la possibilità a tutti di votare chi si vuole, senza alcun impedimento. Critica già esternata in passato da Aldo Montano e che, a quanto pare, è stata condivisa da Davide in puntata.

Nel corso delle nomination, infatti, Davide Silvestri prima di fare il suo nome ha fatto la seguente premessa rivolgendosi a Signorini: “Sai che io mi diverto sempre con le nomination, oggi la verità no. Perché sai, devo trovarti la motivazione… Avrei preferito votare qualcuno che è innominabile ma ‘non ci aprite i cancelli’, quindi non possiamo giocare tutti alla pari”.

Dopo queste parole Alfonso Signorini ci ha tenuto a fare una dovuta precisazione: “Davide, scusami eh. Ma vi ricordo che non siamo noi ad ‘alzare i cancelli’, ma siete voi a nominare i preferiti. Non non c’entriamo nulla”. Davide Silvestri ha provato a spiegare dicendo che sì, fa parte del gioco, ma avrebbe preferito diversamente.

Ecco di seguito il video in cui Davide Silvestri esterna questo suo pensiero…

Perché noi, siamo pieni come Davide degli immuni degli autori.#gfvip pic.twitter.com/5JBglpYUJU — Mino (@MinoEbasta86) November 13, 2021

A seguire Davide Silvestri ha fatto il nome delle Princess Lucrezia, Jessica e Clarissa. Il motivo? A spiegarlo ovviamente è stato proprio l’attore: “Nomino le Princess. Dedicato però, ed è un piccolo consiglio, a Lulù in particolare. Purtroppo sono insieme, altrimenti non le avrei nominate. Avrei scelto Francesca nella mia lista nera, invece l’ho lasciata stare. Faccio il nome di Lulù solo perché a volte mi dispiace come risponde alle sorelle, anche se io facevo peggio. Ascoltarle di più e risponderle meno male”.

Le Principesse, in particolare Lulù, hanno accettato di buon grado la nomination di Davide Silvestri, il quale però avrebbe preferito fare un altro nome. Sarà accontentato nelle prossime settimane e avere così la possibilità di votare liberamente, senza il vincolo delle immunità? Voi che ne pensate di questa proposta del gieffino?

