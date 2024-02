Chi è Francesco Renga? Età, altezza, vita privata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2024

Chi è

Facciamo la conoscenza di Francesco Renga e vediamo tutto quello che c’è da sapere su di lui, dall’età, all’altezza, alla vita privata e a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Francesco Renga

Nome e Cognome: Pierfrancesco Renga (in arte Francesco Renga)

Data di nascita: 12 giugno 1968

Luogo di nascita: Udine

Età: 55 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 79 kg circa

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: cantautore

Fidanzata: è fidanzato con Diana Poloni

Figli: ha due figli, Jolanda e Leonardo

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @francescorenga

Francesco Renga età, altezza e biografia

Andiamo a fare la conoscenza di Francesco Renga e scopriamo dove vive, quanti anni ha e che origine ha il cantante. L’artista nasce a Udine il 12 giugno 1968. La sua età è dunque di 55 anni.

La sua altezza e il suo peso sono invece pari a 1 metro e 79 centimetri e 79 kg circa.

Sappiamo che Francesco oltre alla sorella gemella Paola ha anche un altro fratello, Stefano, di otto anni più grande. Sappiamo che oggi vive a Brescia. Sappiamo anche che all’età di 18 anni perde sua madre, venuta a mancare dopo una lotta di tre anni contro un mieloma.

Ma andiamo a scoprire di più sulla sua vita privata.

Vita privata

Vediamo cosa sappiamo sulla vita privata di Francesco Renga. In molti si chiedono chi ha sposato il cantante e chi è sua moglie.

Il cantautore ha avuto una relazione lunga undici anni con Ambra Angiolini. Dal loro amore sono nati anche due figli: Jolanda e Leonardo. La coppia tuttavia non si è mai sposata e nel novembre del 2015 viene annunciata la separazione ufficiale.

Ma chi è il nuovo amore di Renga e chi è la sua attuale fidanzata? Oggi il cantante è impegnato con Diana Poloni. I due hanno dato il via a una relazione da diversi anni, tuttavia solo molto dopo hanno confermato la storia.

Scopriamo ora dove seguire Francesco sui social.

Dove seguire Francesco Renga: Instagram e social

Vi state chiedendo dove è possibile seguire Francesco Renga sui social? Andiamo a scoprirlo.

Il cantante ha un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito vediamo cosa sappiamo.

Carriera

La carriera di Francesco Renga inizia nel 1983, quando fonda il suo primo gruppo musicale con alcuni amici, i Modus Vivendi. Nel corso di una partecipazione a un concorso la band incontra i Precious Time, che in seguito diventano i Timoria quando proprio Francesco entra a far parte della formazione. Esce così il primo album, Colori, e in breve il gruppo diventa molto popolare, al punto nel 1991 debuttano anche nella sezione Giovani del Festival di Sanremo. Qui, con la canzone L’uomo che ride e che verrà, vincono il Premio della Critica. Dopo altri successi, iniziano a nascere dissapori interni tra Renga e il chitarrista Omar Pedrini e così il cantante lascia la band, dando il via alla sua carriera solista.

Nel 2000 così esce il suo primo album omonimo, anticipato dalla canzone Affogo, Baby. L’anno successivo Renga è fra i Giovani del Festival di Sanremo 2001 con il singolo Raccontami… e anche in questa occasione vince il Premio della Critica. L’anno seguente esce il disco Tracce e allo stesso tempo torna a Sanremo, per la prima volta tra i Big, con la canzone Tracce di te. Nel 2004 torna con il terzo album, Camere con vista, che contiene le canzoni Ci sarai e Meravigliosa (la Luna).

Sanremo 2005

Nel 2005 Francesco Renga è al Festival di Sanremo con la canzone Angelo, che vince la kermesse musicale. Il brano è dedicato alla sua allora fidanzata Ambra Angiolini. Due anni più tardi esce l’album Ferro e cartone e il primo libro, Come mi viene.

Nel 2009 torna a Sanremo con la canzone L’uomo senza età. A novembre dello stesso anno esce l’album Orchestraevoce, che contiene cover di pezzi degli anni sessanta. Come se non bastasse l’anno seguente esce il disco di inediti Un giorno bellissimo, che contiene una nuova canzone per Ambra Angiolini, Stai con me.

Nel 2012 è ancora tra i Big del Festival di Sanremo con il brano La tua bellezza e contemporaneamente pubblica il suo primo album di raccolte intitolato Fermoimmagine. Pochi mesi dopo esce il brano La vita possibile realizzato per il film Razza bastarda di Alessandro Gassmann.

Nel 2014 Francesco Renga ha preso parte al Festival di Sanremo con le canzoni A un isolato da te e Vivendo adesso. Con quest’ultimo brano si classifica al quarto posto. Esce poi l’album Tempo reale, che contiene le canzoni Il mio giorno più bello nel mondo e A un isolato da te.

Amici di Maria De Filippi

Nel 2015 Francesco Renga viene scelto come giudice fisso della 14ª edizione di Amici di Maria De Filippi insieme a Loredana Bertè e Sabrina Ferilli. Nel 2016 torna poi sulle scene musicali con il singolo Guardami amore, che anticipa l’album in studio Scriverò il tuo nome.

L’anno seguente Renga annuncia una tournée con i colleghi Nek e Max Pezzali, con i quali incide la canzone Duri da battere. Nel 2019 torna ancora al Festival di Sanremo con il brano Aspetto che torni, contenuto nell’album L’altra metà.

All Together Now

Nel 2020 Francesco Renga entra nel cast del programma All Together Now – La musica è cambiata in qualità di giurato d’eccezione insieme a J-Ax, Anna Tatangelo e Rita Pavone.

Ancora una volta, nel 2021, è tra i Big del Festival di Sanremo con la canzone Quando trovo te, che classifica al 22º posto. Nel 2023 inizia una collaborazione con Nek. I due partono infatti per un lungo tour, al qual segue l’album RengaNek.

Album e canzoni

Vediamo un elenco degli album di Francesco Renga: Francesco Renga (2000), Tracce (2002), Camere con vista (2004), Ferro e cartone (2007), Un giorno bellissimo (2010), Tempo reale (2014), Scriverò il tuo nome (2016), L’altra metà (2019), RengaNek (2023).

Tra le canzoni più celebri di Renga troviamo invece: Ci sarai, Meravigliosa (la Luna), Angelo, Cambio direzione, L’uomo senza età, Un giorno bellissimo, La tua bellezza, Vivendo adesso, Il mio giorno più bello nel mondo, A un isolato da te, Era una vita che ti stavo aspettando, Nuova luce, Aspetto che torni, e molte altre.

Francesco Renga a Sanremo 2024

A dicembre 2023 Amadeus annuncia che Francesco Renga sarà tra i Big del Festival di Sanremo 2024. Tuttavia per la prima volta il cantante gareggerà proprio con Nek e i due presenteranno la canzone Pazzo di te.

Ma come ci stupiranno i due artisti?

I Big in gara a Sanremo 2024

Scopriamo chi sono gli altri Big di Sanremo 2024 oltre a Francesco Renga. Conosciamo i concorrenti in gara al Festival e titoli delle loro canzoni:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Il percorso di Francesco Renga a Sanremo 2024

Il percorso di Francesco Renga a Sanremo 2024 inizia ufficialmente martedì 6 febbraio. Nel corso della prima puntata della kermesse infatti il cantante e Nek presenteranno la canzone Pazzo di te.

(IN AGGIORNAMENTO)