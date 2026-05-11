L’utilizzo dell’immagine delle celebrità nella pubblicità è un tema sempre più centrale nell’industria globale del marketing, soprattutto nell’era digitale in cui contenuti e visual possono circolare rapidamente senza controllo diretto degli interessati. Il caso che coinvolge Dua Lipa e Samsung Electronics riporta l’attenzione proprio sui limiti tra promozione commerciale, consenso e tutela dei diritti d’immagine.

Dua Lipa fa causa alla Samsung negli Usa

Dua Lipa ha intrapreso una causa negli Stati Uniti contro Samsung, sostenendo un uso non autorizzato della propria immagine per promuovere televisori venduti sia sul mercato americano che internazionale. Secondo quanto riportato da diversi media britannici, la vicenda sarebbe nata da un’azione legale depositata presso la Corte distrettuale federale del Central District della California, nella quale la cantante chiederebbe un risarcimento pari a 15 milioni di dollari (circa 13,2 milioni di euro).

Nel documento giudiziario si afferma che fotografie della popstar sarebbero state inserite sulle confezioni di diversi modelli di TV, senza alcun consenso. Le immagini, secondo l’accusa, sarebbero state utilizzate per dare maggiore appeal commerciale ai prodotti, con l’obiettivo di sfruttare la notorietà dell’artista. Come riportato nell’atto, il materiale sarebbe stato impiegato “per promuovere e vendere prodotti della Samsung, si mira a lucrare impropriamente sul successo duramente conquistato da Ms. Lipa”.

Dua Lipa contro Samsung: scoppia il caso

Ulteriori dettagli, come riportato da EuroNews, indicano che la foto contestata sarebbe stata scattata durante l’esibizione al festival Austin City Limits Music Festival del 2024 e che l’immagine sarebbe protetta da copyright e riconducibile alla cantante. L’azione legale include accuse di violazione del diritto d’autore, uso improprio dell’immagine e violazione del marchio. Secondo quanto riportato, la cantante sarebbe venuta a conoscenza della questione solo nel giugno 2025, dopo la diffusione online di immagini delle confezioni ribattezzate dagli utenti “Dua Lipa TV Box”. Il team legale avrebbe sostenuto che le richieste di cessazione dell’uso dell’immagine sarebbero state ignorate da Samsung, rafforzando così la posizione della cantante nella controversia.

La decisione di Dua Lipa: accuse legali e silenzio dell’azienda

La controversia ha attirato grande attenzione anche per le possibili conseguenze nel settore della pubblicità e dell’utilizzo dell’immagine delle celebrità. Il team legale della cantante avrebbe sostenuto che le confezioni dei televisori siano state progettate in modo tale da suggerire una sorta di approvazione implicita da parte dell’artista, pur in assenza di qualsiasi accordo formale. In questa prospettiva, l’azione legale mira non solo al risarcimento economico, ma anche a stabilire un precedente sul controllo dell’identità visiva dei personaggi pubblici nell’era digitale.

La difesa di Samsung, al momento, non avrebbe ancora rilasciato una replica ufficiale alle accuse emerse, mentre la vicenda continua a circolare e ad attirare attenzione mediatica a livello internazionale.