Mary Segneri, ex concorrente del Grande Fratello, è riuscita a perdere 60 kg. Un cambiamento choc, che continua a mantenere con grande impegno e costanza.

Mary Segneri, dieta: ha perso 60 kg

Mary Segneri, ex concorrente del Grande Fratello, ha parlato del rapporto con il proprio corpo. La donna è riuscita a perdere 60 kg e rimettersi in forma e ha raccontato di aver ricevuto molti insulti quando era più in carne. Durante un’intervista con Caterina Balivo, la donna ha raccontato di aver raggiunto un peso massimo di 127kg e di essere riuscita ad arrivare a una taglia 46. Segneri ha intrapreso un percorso con una dietologa quando era molto giovane, e la dottoressa le aveva consigliato la “dieta del minestrone“, solo che lei aveva 15 anni e come tutte le ragazzine voleva mangiare in modo diverso.

Mery ha iniziato a fare lunghe passeggiate ed evitare l’ascensore per riuscire a perdere peso, ma in poco tempo aveva ripreso 18 chili. In seguito ha deciso di seguire la dieta mediterranea, puntando tutto sulla verdura. La cosa importante per lei è stata riuscire a cambiare la sua mente, tanto che ora se non mangia sano non riesce a stare bene. Pur non essendo un’appassionata di fitness, Segneri ha spiegato che da tempo va in palestra due volte alla settimana, accostando l’allenamento fisico alla scelta di un’alimentazione sana.

Mary Segneri e la dieta: le prese in giro e il ricordo della babysitter

Mary ha raccontato di essere stata vittima di prese in giro, in particolar modo da alcuni vicini di casa che continuavano a chiamarla “Gabibbo”. L’ex gieffina ha raccontato che da piccola aveva una babysitter che per farla stare buona le comprava dei barattoli di Nutella di nascosto, lasciandoglieli in mano come se fossero semplici vasetti di yogurt. Lei li svuotava e poi li nascondeva, fino al giorno in cui la madre l’ha scoperta e ha cercato di farle capire che era sbagliato.

Mary Segneri ha cercato anche di lasciare un messaggio nelle sue interviste, spiegando che è importante seguire una dieta come quella mediterranea e continuare a praticare l’allenamento fisico ma che i difetti del corpo restano ed è importante accettarli. “Voglio ricordare che, per quanta palestra una possa fare, le smagliature rimangono. Non andrò mai dal chirurgo per farmele togliere perché ogni smagliatura è una conquista per me” ha spiegato, dimostrando di avere una grande forza mentale e fisica e di essere riuscita ad accettarsi.