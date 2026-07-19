Kim Kardashian è una delle celebrità più influenti al mondo e, da oltre dieci anni, il suo aspetto fisico è al centro dell’attenzione. Imprenditrice, influencer e volto di numerosi brand, ha trasformato la propria immagine in un vero e proprio marchio. Dietro ogni apparizione pubblica, però, c’è una routine fatta di alimentazione controllata, allenamenti costanti e grande disciplina. Nel corso degli anni, Kim ha modificato più volte il proprio regime alimentare, adattandolo alle diverse esigenze della sua vita. Dalle diete iperproteiche seguite dopo le gravidanze fino all’alimentazione prevalentemente vegetale adottata negli ultimi anni, il suo percorso continua a suscitare curiosità tra fan ed esperti del settore.

Kim Kardashian: dalla dieta Atkins all’alimentazione plant-based

In passato Kim Kardashian ha raccontato di aver seguito la dieta Atkins, un regime alimentare povero di carboidrati e ricco di proteine e grassi sani. L’obiettivo era perdere peso rapidamente senza compromettere la massa muscolare, soprattutto dopo le gravidanze.

La sua alimentazione comprendeva principalmente uova, pollo, pesce, avocado, frutta secca e altri alimenti ricchi di proteine, limitando invece pane, pasta, dolci e zuccheri raffinati. Negli ultimi anni, però, la star ha cambiato approccio. Oggi segue prevalentemente una dieta plant-based, soprattutto quando si trova a casa. Più volte ha spiegato di preferire un’alimentazione ricca di alimenti vegetali, considerandola una scelta benefica non solo per il corpo, ma anche per la pelle e il benessere generale.

La giornata alimentare di Kim Kardashian è caratterizzata da pasti semplici ma molto controllati. La colazione è spesso composta da pancake proteici oppure da un frullato preparato con latte vegetale, frutta e proteine. Durante la mattinata preferisce spuntini leggeri come frutti di bosco o una piccola porzione di frutta secca. A pranzo sceglie generalmente bowl con quinoa, tofu o legumi, accompagnati da avocado e verdure grigliate, mentre la cena prevede burger vegetali, tofu oppure altre fonti proteiche abbinate a ortaggi e patate dolci. Grande attenzione viene riservata anche all’idratazione: la fondatrice di Skims ha raccontato di bere molta acqua durante tutta la giornata e di evitare il più possibile bevande zuccherate.

Kim Kardashian: allenamento e disciplina quotidiana

L’alimentazione rappresenta solo una parte della routine di Kim Kardashian. La celebrità si allena infatti quasi ogni giorno con programmi che combinano esercizi con i pesi, allenamenti ad alta intensità, cardio e stretching. L’obiettivo non è soltanto perdere peso, ma modellare la muscolatura e mantenere una forma fisica costante durante tutto l’anno. A questo si aggiungono trattamenti estetici, massaggi e cure dedicate alla pelle, che fanno parte della sua abituale routine di benessere.

Uno degli episodi più discussi è stato quello del Met Gala 2022, quando Kim Kardashian dichiarò di aver perso circa sette chili in poche settimane per riuscire a indossare lo storico abito appartenuto a Marilyn Monroe. La confessione scatenò numerose critiche da parte di medici e nutrizionisti, che sottolinearono come dimagrimenti così rapidi possano comportare rischi per la salute e non rappresentino un modello da seguire. La stessa vicenda ha riacceso il dibattito sull’influenza esercitata dalle celebrità sui social e sulla responsabilità nel raccontare regimi alimentari molto restrittivi. Il percorso di Kim Kardashian dimostra quanto disciplina, alimentazione e attività fisica possano contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi. Allo stesso tempo, però, è importante ricordare che il suo stile di vita è supportato da professionisti, personal trainer e nutrizionisti, oltre che da risorse economiche non accessibili alla maggior parte delle persone.

Per questo motivo gli esperti invitano a non imitare diete estreme o programmi alimentari molto restrittivi senza il supporto di uno specialista. Un’alimentazione equilibrata, personalizzata e sostenibile nel tempo resta la scelta migliore per prendersi cura della propria salute.