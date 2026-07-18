Victoria Beckham è da anni un’icona di stile e disciplina, non solo nel mondo della moda ma anche per il suo approccio alla cura del corpo. La sua routine di benessere si basa su un’alimentazione equilibrata, allenamenti mirati e una costante attenzione alla salute fisica e mentale. Dalla dieta ricca di nutrienti al pilates fino agli esercizi di forza, le sue abitudini raccontano un metodo preciso per mantenersi in forma nel tempo.

L’equilibrio tra alimentazione e benessere: il metodo Victoria Beckham

Victoria Beckham, conosciuta in tutto il mondo come ex componente delle Spice Girls, moglie dell’ex calciatore David Beckham e oggi affermata stilista, è da sempre associata a un’immagine di eleganza, disciplina e attenzione ai dettagli. Oltre al suo stile inconfondibile, negli anni ha raccontato alcuni aspetti della sua filosofia dedicata alla cura del corpo e della pelle, basata soprattutto su un’alimentazione controllata e su un allenamento costante. Tra le abitudini che caratterizzano il suo stile di vita spiccano la dieta alcalina e gli esercizi a basso impatto, in particolare il pilates, pratiche che secondo lei contribuiscono a mantenere un equilibrio tra forma fisica e benessere mentale.

La sua alimentazione si ispira ai principi della dieta alcalina, un regime che parte dall’idea che determinati alimenti possano influenzare il livello di acidità del corpo. Victoria predilige un consumo elevato di verdure, frutta fresca, semi, mentre limita prodotti industriali, zuccheri raffinati e latticini. Questo approccio le permette di assumere numerosi nutrienti e antiossidanti utili per sostenere la salute generale e preservare un aspetto luminoso della pelle. Un’alimentazione ricca di vegetali, infatti, favorisce l’idratazione dell’organismo e contribuisce a mantenere un colorito più uniforme e vitale.

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La dieta di Victoria Beckham per un fisico da urlo

La dieta di Victoria Beckham è spesso stata descritta come estremamente controllata, al punto da attirare commenti e curiosità da parte del pubblico. Il marito David, grande appassionato di cucina, aveva già raccontato in passato la rigidità delle sue scelte alimentari dichiarando: “Mia moglie Victoria mangia solo pesce al vapore e verdure da 25 anni“. Una dichiarazione che ha generato molte reazioni, tra ironia e ammirazione.

Dopo anni di alimentazione molto disciplinata, Victoria ha però mostrato un atteggiamento più rilassato nei confronti del cibo. In occasione del suo 50esimo compleanno ha raccontato di voler mantenere uno stile sano senza rinunciare completamente ai piaceri della tavola. In un’intervista a Grazia ha spiegato: “Sono molto disciplinata nel modo in cui mangio, nel modo in cui mi alleno. Questo è proprio quello che sono. Ma mi piace bere qualcosa e non ho intenzione di essere uno di quei tipi, ‘Ah, ci sono troppe calorie in un bicchiere di vino’. La vita è troppo breve, divertiamoci“.

La sua idea di “comfort food” rimane comunque lontana dagli eccessi. Quando si sente giù di morale, infatti, non sceglie dolci o alimenti ricchi di grassi, ma una semplice fetta di pane tostato integrale con sale. Come ha raccontato al podcast River Café’s Table 4: “So che sembro molto noiosa quando si parla di alimentazione, ma mi piacciono i toast integrali salati. È quel genere di carboidrato che mi fa sentire bene e poi io adoro il sale“.

Pilates, forza e allenamento: la routine fitness di Victoria Beckham

Accanto alla cura dell’alimentazione, Victoria Beckham dedica grande attenzione all’attività fisica. Per diversi anni ha scelto allenamenti a basso impatto, con particolare interesse per il pilates, una disciplina apprezzata per la capacità di migliorare postura, elasticità e controllo muscolare senza sottoporre le articolazioni a stress eccessivi. La pratica regolare di questo tipo di esercizio le consente di mantenere un corpo tonico e allo stesso tempo di lavorare sulla consapevolezza fisica.

Il suo programma sportivo è seguito da professionisti e comprende sessioni mirate alla costruzione della forza. Nel suo team figura anche il campione di judo Bobby Rich, che la accompagna negli allenamenti e collabora con David Beckham. Negli ultimi anni Victoria ha modificato il suo approccio, sostituendo parte degli esercizi cardio con il lavoro sui pesi e scegliendo programmi diversi per coinvolgere ogni giorno gruppi muscolari differenti.

La stilista considera il movimento una componente essenziale del proprio benessere quotidiano. Ha dichiarato: “Il benessere è davvero importante per me. Mi alleno cinque giorni alla settimana. Faccio un’ora e mezza circa“.

Nel complesso, il metodo Victoria Beckham si basa quindi su costanza, equilibrio e attenzione ai dettagli: una combinazione di alimentazione controllata, allenamento regolare e una maggiore apertura verso piccoli piaceri quotidiani.