In queste ore Francesca Fagnani ha messo un like su Instagram a un ironico post su Selvaggia Lucarelli. Tuttavia non è tardata ad arrivare la reazione della giornalista, che replica al gesto della conduttrice.

La Lucarelli replica al gesto di Francesca Fagnani

Și è da poco conclusa l’ultima edizione di Belve, che anche quest’anno ha appassionato tutto il pubblico di Rai 2. Come da tradizione, alla conduzione del fortunato programma c’è stata Francesca Fagnani, che anche stavolta è riuscita a conquistare i telespettatori con le sue domande pungenti e mai banali. La scorsa settimana, come se non bastasse, è andata in onda la prima puntata di Belve Crime e anche stavolta la presentatrice ha dimostrato di essere una vera professionista.

Tuttavia a criticare la trasmissione, nel corso della sua newsletter, è stata nientemeno che Selvaggia Lucarelli. La giornalista, che di certo non le manda a dire, ha infatti stroncato il programma e ha lanciato una bordata anche alla stessa padrona di casa. In queste ore, per di più, è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Tutto è iniziato quando Francesca Fagnani ha messo un like su Instagram a un ironico post su Selvaggia Lucarelli pubblicato da Lercio. La mossa social della conduttrice non è però sfuggita agli occhi attenti del web ed è arrivata alla stessa giornalista, che a quel punto ha deciso di replicare. La giudice di Ballando con le Stelle ha così affermato con durezza: “Le passerà”.

La Fagnani dal suo canto non è ancora intervenuta per dire la sua e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di rompere il silenzio. L’accaduto nel mentre sta facendo discutere i social e c’è anche chi si sta schierando. Alcuni infatti hanno preso le parti della conduttrice di Belve, facendo notare come il suo sia stato semplicemente un gesto ironico e privo di malizia. Altri invece sono scesi in difesa della Lucarelli, condannando la mossa della Fagnani.