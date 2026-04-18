Stefano De Martino ha un contratto a cifre altissime per la conduzione di Affari Tuoi. Il programma è sempre molto seguito e di grande successo e la Rai non ha esitato neanche per un minuto a puntare tutto sul conduttore del momento, dandogli una grande fiducia e un alto compenso.

Stefano De Martino, lo stipendio per Affari tuoi: quanto guadagna?

Stefano De Martino guadagna uno stipendio da sogno per la conduzione di Affari Tuoi. Secondo quanto riportato, si parlerebbe di un accordo con la Rai di 2 milioni di euro l’anno, anche se la Rete non ha diffuso dettagli ufficiali sul guadagno dei conduttori. L’azienda si è limitata a confermare l’esistenza di un accordo pluriennale, per cui non si possono avere stime precise. Neanche il conduttore stesso ha mai svelato l’effettivo guadagno ricavato dal suo ruolo di conduttore. Quello che è certo è che il suo patrimonio aumenterà notevolmente con la conduzione del prossimo Festival di Sanremo.

Tutto ciò che emerge sullo stipendio di Stefano De Martino riguarda indiscrezioni che circolano sul web e sulle varie testate giornalistiche. Si tratta sicuramente di cifre molto alte che, se si vanno ad aggiungere a spot pubblicitari, apparizioni e sponsorizzazioni social, portano l’ex ballerino a guadagni davvero da capogiro. Stefano De Martino è diventato uno dei conduttori Rai più amato del momento ed è stato in grado di conquistare l’affetto del pubblico, che lo segue con grande entusiasmo.

Stefano De Martino: quanto guadagna a puntata?

Il contratto pluriennale da 2 milioni di euro l’anno per Stefano De Martino dimostra quanto i vertici Rai abbiano deciso di puntare sul suo conto, dimostrando una grande fiducia nel suo talento. Gli analisti, per calcolare quanto guadagna un conduttore a puntata, dividono il valore annuo per il numero di puntate dei vari programmi televisivi. Per Affari Tuoi, che va in onda nel prime time, Stefano De Martino guadagnerebbe indicativamente tra i 6.000 e i 10.000 euro a puntata.

Per quanto riguarda i programmi che vanno in onda in prima serata, come Stasera tutto è possibile, trasmissione di intrattenimento che fa divertire il pubblico, si parla di cifre che possono andare oltre i 15.000 euro a puntata. Per quanto riguarda la futura conduzione di Sanremo 2027, secondo alcune stime in circolazione il guadagno per conduzione e direzione artistica dovrebbe raggiungere i 300.000 euro.