Puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella di ieri sera, mercoledì 17 giugno 2026, di “Affari Tuoi”. Protagonista della serata Dalila dal Molise che, tra mille difficoltà e imprevisti, ha terminato la puntata tra le lacrime. Ecco che cosa è successo.

“Mi hanno rubato tutto”: Dalila protagonista ad Affari Tuoi

Nella puntata di ieri sera, mercoledì 17 giugno 2026, di “Affari Tuoi”, protagonista è stata Dalila, 30 anni dal Molise, accompagnata in studio dal fratello Alex. Attualmente è store manager in un salone di parrucchieri ed estetiste, dove si occupa del personale e dei social. Negli ultimi anni Dalila ha dovuto affrontare una lunga serie di eventi complicati, a partire dal furto dell’auto, che Stefano De Martino ha voluto raccontare in studio: “Sta continuando a pagare una macchina che non ha più. Il fratello le ha prestato il motorino ma le hanno rubato pure quello.” Ma purtroppo non è finita qui: “Per rimettersi in pista ha aperto un negozio. E’ arrivato il Covid e il negozio, di cui sta pagando ancora alcune spese, ha chiuso.” Dalila ha inoltre ammesso di non essere fortunata nemmeno in amore.

Affari Tuoi, la gaffe di Dalila in diretta

Dopo che Stefano De Martino ha elencato tutte le sfortune della concorrente Dalila ad “Affari Tuoi”, il conduttore napoletano è apparso speranzoso per la partita che la concorrente stava per cominciare: “Il karma deve diventare positivo”. Con Dalila che si è lasciata andare a un “La ruota gira”. Apparentemente in maniera involontaria, la concorrente molisana ha pronunciato la battuta tipica del game show rivale di “Affari Tuoi” nell’access prime time, ovvero “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti e Samira Lui. De Martino non è riuscito a trattenersi e sorridendo ha detto: “La ruota gira non si può sentire.” Gaffe a parte, come è andata la gara per Dalila? La sfortuna l’avrà finalmente abbandonata?

Dalila in lacrime ad Affari Tuoi: plot twist in diretta

Come è andata la partita di Dalila dal Molise ad “Affari Tuoi”? Diciamo subito che non è cominciata nel migliore dei modi, con i primi tiri sono infatti stati eliminati pacchi importanti, come quello da 50mila euro. Poi è arrivata la prima proposta del Dottore di 30mila, proposta rifiutata dalla concorrente e dal fratello Alex. Nei tiri successivi sono uscite cifre importanti ma altrettante sono rimaste in gioco, con il Dottore che ha alternato varie offerte, dai 15mila ai 35mila, offerte tutte rifiutate. La partita si è poi complicata quando è uscito il pacco da 200mila euro, lasciando quindi “in gara” solo i 100mila e l’euro simbolico. Dalila ha deciso di rifiutare anche l’ultima offerta del Dottore di 33mila euro, scelta la sua che si è rivelata vincente: nel suo pacco, il numero 14, c’erano 100mila euro! La concorrente non è riuscita a trattenere le lacrime: “Me lo merito, Stefano, me lo merito!” Insomma, questa volta Dalila è stata, oltre che coraggiosa, anche fortunata!