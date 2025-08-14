Una naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, secondo alcune recenti indiscrezioni, sarebbe vicina alla partecipazione della prossima edizione del Grande Fratello. La conduttrice Simona Ventura, peraltro, gradirebbe molto il suo nome e la vorrebbe nel cast.

Grande Fratello, il nome dell’ex naufraga voluta dalla Ventura

Fino a questo momento l’unica cosa certa della prossima stagione del Grande Fratello è la presenza di Simona Ventura al timone del conduzione. Spuntano di tanto in tanto indiscrezioni per quel che riguarda il cast e i possibili candidati che varcheranno la Porta Rossa, ma ancora nessuna conferma. Come quella arrivata oggi.

Proprio la presentatrice, stando ai pettegolezzi, sarebbe un vulcano di idee e avrebbe avanzato diverse proposte. Di questo ne abbiamo parlato anche recentemente. Ma anche in questo caso, per ora, tutto tace sul Grande Fratello.

Nella giornata di oggi, intanto, Amedeo Venza tramite una storia pubblicata su Instagram ha fatto sapere che Simona Ventura vorrebbe tra i concorrenti anche Chiara Balistreri. Nome questo che conosciamo molto bene anche per la sua recente partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi:

“GF, Simona Ventura vuole Chiara Balistreri nel cast! La ragazza diventata famosa per una vicenda molto triste, l’abbiamo già conosciuta a L’Isola dei Famosi e adesso potremmo rivederla proprio al Grande Fratello”, si legge da rumor riportato da Amedeo Venza.

Storia Instagram Amedeo Venza sul Grande Fratello

Ora come ora non vi è alcuna certezza e si tratta semplicemente di indiscrezioni che potrebbero essere o meno confermate con l’annuncio dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello.

Rumor questi che coinvolgono anche gli opinionisti. Si è parlato di Tommaso Zorzi, forte candidato per sedersi sulla poltrona rossa, così come dell’idea lanciata su Stefania Orlando e Anna Pettinelli. Per ora nessuna certezza, ma solo tanto lavoro da fare e grande attesa sui nomi che vedremo nella Casa più spiata d’Italia.