Secondo diverse indiscrezioni, il nome nuovo sul tavolo per la conduzione del reality sarebbe quello di Selvaggia Lucarelli, e c’è anche il primo concorrente.

Le indiscrezioni sulla prossima edizione de L’Isola dei Famosi stanno già incendiando il mondo del gossip televisivo. E questa volta, più che i naufraghi, a tenere banco è il toto-conduttrice. Fino a poche settimane fa sembrava praticamente fatta per Belén Rodríguez, indicata da più rumors come il volto scelto da Mediaset per rilanciare il reality dopo gli ascolti altalenanti delle ultime stagioni. Ma nelle ultime ore lo scenario sarebbe cambiato clamorosamente.

L’Isola dei Famosi 2026, Selvaggia Lucarelli verso la conduzione

Secondo Chi e diverse indiscrezioni emerse online, il nome nuovo sul tavolo per la conduzione de L’Isola dei Famosi 2026 sarebbe infatti quello di Selvaggia Lucarelli. Una possibilità che, se confermata, rappresenterebbe una vera rivoluzione per il programma. Belén Rodríguez era considerata la candidata ideale per riportare glamour e popolarità al reality dei naufraghi, anche grazie al forte legame storico con lo show, al quale partecipò come concorrente anni fa.

Negli ultimi giorni, però, il nome di Selvaggia Lucarelli avrebbe preso quota nei corridoi Mediaset. La giornalista e opinionista, reduce da una stagione televisiva molto positiva, potrebbe incarnare un’idea diversa di conduzione: meno showgirl classica e più taglio ironico, pungente e orientato al commento. Un cambio di stile che andrebbe di pari passo con le tante novità previste per il format.

Le indiscrezioni parlano infatti di un’edizione profondamente rinnovata, con una possibile registrazione quasi interamente in differita, nuove dinamiche narrative e persino una location diversa rispetto all’Honduras. Tra le ipotesi più accreditate ci sarebbero le Filippine, con un’impostazione più avventurosa e cinematografica, in parte ispirata al modello di altri reality internazionali.

L’Isola dei Famosi, tra i primi concorrenti c’è Francesco Chiofalo

Intanto iniziano ad emergere anche i primi nomi del cast. Il concorrente più chiacchierato de L’Isola dei Famosi 2026 sarebbe Francesco Chiofalo, volto televisivo che negli ultimi anni è diventato protagonista fisso del gossip e dei reality. Dopo le recenti apparizioni televisive e il ritorno mediatico legato alle sue dichiarazioni e ai continui ritocchi estetici, la sua presenza all’Isola prometterebbe scintille.

Il nome di Francesco Chiofalo sembra perfettamente in linea con la strategia del programma: puntare su personaggi divisivi, molto social e capaci di generare dibattito online. Ed è probabile che nei prossimi giorni vengano annunciati altri concorrenti provenienti dal mondo degli influencer, dei reality e della tv generalista.

Per ora da Mediaset non sono arrivate conferme ufficiali né sulla conduzione né sul cast definitivo. Ma una cosa è certa: la nuova edizione de L’Isola dei Famosi vuole far parlare di sé ancora prima di sbarcare in onda. E tra l’ipotesi Belén Rodríguez e la suggestione Selvaggia Lucarelli, il dibattito sui social è già cominciato.