APRI TUTTE LE PORTE canzone Gianni Morandi Sanremo 2022 testo e significato

Vediamo tutto quello che sappiamo su Apri tutte le porte, la canzone che Gianni Morandi presenta al Festival di Sanremo 2022, dal testo al significato del brano.

Apri tutte le porte testo della canzone di Gianni Morandi

Quest’anno a partecipare al Festival di Sanremo 2022 c’è Gianni Morandi, che torna sul palco dell’Ariston in veste di concorrente dopo tanti anni per presentare la sua nuova canzone Apri tutte le porte. In attesa di ascoltare il brano, andiamo a scoprire un estratto del testo del pezzo sanremese, riportato da Tv Sorrisi & Canzoni:

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

L’abitudine è una brutta bestia

Un parassita che lentamente infesta

Tutto quanto fino a prendere il potere

E non riesci più a reagire

Il brano lo ha scritto Jovanotti, col quale ha iniziato una collaborazione questa estate pubblicando il pezzo “L’allegria”. In attesa di saperne di più, andiamo a scoprire il significato della canzone di Gianni Morandi.

Apri tutte le porte significato

Dopo aver letto un pezzo del testo di Apri tutte le porte, la nuova canzone di Gianni Morandi, scopriamo ora il significato del brano. Nel corso di un’intervista per Rai Play il cantante ha svelato:

“Un giorno Lorenxo mi fa: ‘Perché non la mandi ad Amadeus? Mandagliela e vai in gara a Sanremo. Che fai a casa?’. Ci ho pensato un po’ e poi ho provato a mandargliela chiedendogli se gli oiaceva la canzone e che avrei potuto anch’io partecipare a Sanremo. Lui non mi ha risposto, non mi ha detto né sì né no. Poi è venuto fuori che tra le canzoni che aveva scelto, ha scelto anche la nostra. Quindi sono felice. Si ricomincia.”

TV Sorrisi e Canzoni riporta che la canzone è un brano fresco e veloce che sembra abbracciare l’ingenuità degli Anni 60 arricchendola con le sonorità di oggi. Ci invita a buttarci, tralasciando l’abitudine per far entrare il sole nella nostra vita. Al magazine Gianni Morandi ha detto:

“È una canzone di speranza, con un arrangiamento bello e una grande carica. Mi piaceva fare un pezzo divertente e ritmico, forse perché ho cantanto tante canzoni tradizionali nella mia vita. Partecipo alla gara con l’entusiasmo del debuttante. Poi vada come vada, anche se dovessi arrivare ultimo resterà comunque un episodio memorabile nella mia vita.”

Ma chi sono gli altri Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a Gianni Morandi e quali sono le altre canzoni in gara oltre a Apri tutte le porte? Andiamo a scoprirle tutte.

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire chi sono gli altri Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a Gianni Morandi con la sua Apri tutte le porte e le rispettive canzoni che gli artisti presenteranno sul palco dell’Ariston.

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori“

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”

A condurre il Festival di Sanremo 2022 come sappiamo ci sarà Amadeus con ben 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Novella 2000 © riproduzione riservata.