Pochi giorni fa Cecilia Capriotti ha coronato il suo sogno d’amore e ha sposato il compagno Gianluca Mobilia dopo ben 11 anni di vita insieme.

Nozze da sogno per Cecilia Capriotti

Giornate ricche di emozioni, le ultime, per Cecilia Capriotti. Lo scorso sabato, come forse in molti sapranno, la celebre attrice ha sposato il compagno Gianluca Mobilia, dopo ben 11 anni d’amore. Per l’occasione la coppia ha scelto di volare a Panarea, isola delle Eolie dove si sono conosciuti. I festeggiamenti sono andati avanti per tutto il weekend e non è mancato anche un divertente pre-wedding. L’evento vero e proprio è stato però il giorno delle nozze, al quale hanno partecipato parenti e amici. Gi occhi di tutti sono stati ovviamente puntati sulla sposa e sul meraviglioso abito bianco che ha indossato in questo grande giorno.

Come fa sapere FanPage, per il giorno del suo matrimonio la Capriotti ha deciso di affidarsi alla stilista Elisabetta Polignano, che ha realizzato per lei un abito d’alta moda di pizzo, che fin dal primo momento ha conquistato tutti quanti. Maniche lunghe, collo alto e un corsetto per il vestito di Cecilia, che ha poi indossato anche un lungo strascico. Immancabili i tacchi a spillo e una borsetta color panna che ha attirato l’attenzione.

LEGGI ANCHE: Nicolò Filippucci si è diplomato, come è andato l’esame

Dopo la cerimonia in chiesa, Cecilia Capriotti e il neo marito Gianluca Mobilia hanno festeggiato insieme ai loro cari. Nel corso della serata, come da tradizione, la sposa si è poi cambiata d’abito e ha sfoggiato un secondo vestito in pizzo, stavolta smanicato e con uno scollo a V, sempre firmato Elisabetta Polignano.

Nozze da sogno dunque per l’ex Vippona del Grande Fratello Vip, che ha così sposato il suo storico compagno Gianluca. Non resta che fare tantissimi auguri a questa splendida coppia, che finalmente dopo ben 11 anni si è unita in matrimonio.