Andiamo a scoprire la classifiche degli album e dei singoli più venduti nel primo semestre del 2025, in base ai dati rilasciati dalla FIMI.

Le classifiche FIMI del primo semestre del 2025

Proprio oggi abbiamo potuto scoprire le classifiche Top of the Music by FIMI/GfK per quanto riguarda i dati del primo semestre del 2025. Quella degli album, che comprende le vendite fisiche, il download e lo streaming gratuito/a pagamento, vede al primo posto Olly con “Tutta la vita“.

Seguono Sfera Ebbasta ft. Shava con “Santana Money Gang“, Bad Bunny con “Debì Tirar Mas Fotos“, Geolier con “Dio lo sa” e Marracash con “È finita la pace“. Per quanto riguarda la classifica dei Singoli abbiamo una vera e propria sorpresa perché resistono ancora, nella Top 5, tutti i brani ascoltati a Sanremo 2025.

Alla quinta posizione troviamo i Coma Cose con “Cuoricini” e salendo Fedez con “Battito“. Il gradino più basso del podio se lo aggiudica Achille Lauro con “Incoscienti giovani” mentre la medaglia d’argento spetta a Giorgia con “La cura per me“. Chiude al primo posto, ancora una volta, Olly con “Balorda nostalgia“.

Per quanto riguarda lo streaming i dati della FIMI riportano che vi è un aumento del 7,1% con una cifra che sfiora i 50 miliardi di stream, tra gratuiti e premium, in totale. Crescita del 10% anche per quanto riguarda l’acquisto del vinile, mentre le copie fisiche subiscono un calo del 2% rispetto al 2024.

Ciò che colpisce gli utenti del web sta nel fatto che il Festival di Sanremo 2025 domina ancora le classifiche a distanza di mesi dalla sua conclusione. Il primo semestre dell’anno racchiude per cinque brani nelle prime posizioni e ora tutta l’attesta sta nello scoprire le classifiche generali che la FIIMI presenterà a fine anno.