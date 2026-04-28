Tanti amici, parenti e colleghi accorsi per festeggiare l’ingegnere, scrittrice e nota influencer nella splendida cornice di Villa Fravili, a Fonte Nuova – Roma.

Donatella Zaccagnini Romito, ingegnere regolarmente iscritta all’Albo, scrittrice e nota influencer, ha festeggiato il suo compleanno a Villa Fravili, a Fonte Nuova – Roma, sfidando il gelo dell’ultimo colpo di coda dell’inverno.

Hanno presentato la serata Riccardo Vallone, in arte “Rush” noto speaker radiofonico di Radio Roma, e Luca Virno, presentatore televisivo e showman, entrambi vestiti in elegante completo Coppola Cerimonia.

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Donatella Zaccagnini Romito: il party esclusivo per il compleanno di

Tanti amici, parenti e colleghi accorsi per festeggiare Donatella Zaccagnini Romito. Non è mancato Amedeo Goria, vecchio amico della festeggiata, Enio Drovandi, che la premiò nel corso della vittoria di un noto concorso nazionale di bellezza.

La festa prende subito una piega positiva con le interviste dell’attore Pietro Romano ai microfoni di Terza Pagina Magazine per l’occasione. Doppio cambio di look per la festeggiata che sceglie dapprima un rosso drappeggiato sulla coda di Salem Spose, e un abito gioiello con gonna a balze glitter argento e oro di Patatina Abiti da Cerimonia per la torta a bordo piscina con fuochi d’artificio.

Presenti la produttrice cinematografica Monica Bartolucci accompagnata dal figlio Reyson, l’agente cinematografica Emanuela Corsello con l’attore Romano Talevi. Cartellino timbrato anche per Elisabetta Viaggi, Elena Russo e per la principessa Conny Caracciolo.

Toccata e fuga per Gaia Zucchi e Niky Marcelli, passati a salutare Donatella prima di scappare per altri impegni. Immancabili gli eleganti genitori della bella romana, Silvio Zaccagnini e Adriana Romito che tiene in braccio il cagnolino Dolce vestito a festa da Chihuahua Boutique.

Ci sono anche gli influencer Daniele De Bosis e Marco Raffaelli reduci da Temptation Island, gli imXfetti Mirko Pepi e Giulia Russo, il personaggio pubblico Simone CarabellaTrane; il content creator Lorenzo ; l’imprenditore Claudio Coppola Orlandi; l’attore Angelo Costabile con Eleonora Spinosa. Accorsi in trasferta i cantanti Daniele Bianco, Angelo Di Lorenzo e Luigi De Angelis.

Verso la mezzanotte il Live Show della torta tiramisù composta sul momento dallo chef Vito Morra che omaggia la festeggiata con una borsa contenente una colomba pasquale. Per Donatella arriva anche il “Premio Eccellenza per l’Imprenditoria” consegnato dal Presidente di Lazio Finanza, Emiliano Bacchi. Salgono sul palco anche gli speaker radiofonici Claudio Esposito e Tony Miales. Presenti anche la speaker Silvia Giansanti con il marito Alessandro Cerreoni, al tavolo nella cena di gala con le attrici Arianna Cigni, Sabrina Tutone con consorte e Doris Gomez Rodriguez.

Ci sono anche le make up artist Mac Cosmetics Nadia Izzo, Martina Galassetti, Silvia Cassano, Stefano Marreiros, Ilaria Tirrò; il mastro orafo Igino Masciarelli con Ida Schioppa; la produttrice Annarita Borelli; Gianni Ferrandino, Enzo Paudice, lo scrittore Aurelio Bettini con la moglie Consuelo Suero; il produttore televisivo Salvatore Pagano; l’agente e conduttore Tiziano Soddimo; Valeria Lupi; l’influencer Francesco Pierri; il conduttore Roberto Mattioli con Alessandro Mastrini; Giuseppe Di Meo assistente dello chef Vito Morra; Mario Sallusti; il social media manager Nicola Vono; Luigi Trombetta; Claudio Franco; Massimiliano Scarano con Sabrina Tutone; l’attore Gianmaria D’Andrea; l’imprenditore Francesco Atanasio; il giovane imprenditore Gadiel Mieli con gli amici; il medico estetico Andrea Menichelli; Natalia Lukovska e Valentina Pieri; Daniel Bacchi; Marco Pellizzon; le colleghe dell’Ordine Ingegneri Francesca Cecchetti, Francesca Falcone e Giuseppe Spinella, Giovanni Dalò; il commercialista Valentino Tamburro; l’attore Francesco Antenore; la performer Anna Fiandanese; la cartomante Paola Toppi; il massoterapista Vladimir Kodatsky; Andrea Stievano; Alessio D’Urso; la stilista Barbara Galimberti; la scrittrice Paola Desini; il manager Giuseppe Celli; il produttore Gianfranco Tomei; la psicologa sessuologa Luisa Maria Oliva con Alberto Bolli; il dj Giulio Fois; i commercialisti Thomas Perciballi con Emilia Chimenti; l’avvocato Andrea Parlatore; il “Falco” animatore Mediaset Francesco Bondoli.

Flash e video degni di una star di Hollywood, tra i fotografi Francesco Francia, Stefano Mancinelli, Massimiliano Falso, Chiara Piercamilli, Giancarlo Fiori, la Double Rec di Enzo Rotino; Carlo Tracci; Luigi Luongo; Gianluigi Barbieri; i fratelli Davide e Andrea Bartoli; Gabriel Lazar che, a sorpresa, ha omaggiato la festeggiata con un bellissimo mazzo di 41 rose rosse a gambo lunghissimo.

L’evento è stato coordinato da Loredana e Alessandra Fravili, padrone di casa di Villa Fravili; la Cena di Gala e la “mis en place” da Pepe Catering; gli allestimenti da Gaia Moretti; il service audio e l’animazione da Andrea Cascelli. La notte scorre veloce, in un trionfo di luci e fuochi d’artificio a bordo piscina, la grande scena si illumina tra un ballo e un brindisi di questa notte di primavera romana.