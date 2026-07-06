Nei consigli di amministrazione, in Italia, le donne sono quasi la metà, un record europo. Ma una su due, sempre in Italia, un lavoro non ce l’ha. Un paradosso tutto da capire.

In Italia le donne occupano quasi la metà dei posti nei consigli di amministrazione delle grandi società quotate in Borsa, la percentuale più alta d’Europa. Ma quasi una donna su due non lavora, il dato peggiore dell’Unione Europea. Per raccontare e capire meglio questo paradosso, Flavia Caroppo ha intervistato per Novella 2000 due donne imprenditrici che il vertice l’hanno raggiunto in modi opposti: Claudia Segre, per trent’anni trader in un mondo di soli uomini, oggi fondatrice della Global Thinking Foundation, e Mariastella Giorlandino, che da una piccola società di diagnostica ha costruito da sola Artemisia Lab, che oggi significa ventisei centri in tutta Italia.

Donne imprenditrici: parlano le protagoniste

«Da noi è ancora molto difficile costruire una leadership femminile partendo da zero, senza un’impresa di famiglia alle spalle», racconta Segre. «Entrare in un consiglio richiede una firma. Diventare amministratrice delegata richiede vent’anni di percorso, in un sistema che alle donne non spiana la strada». Per anni Segre ha lavorato in sale operative dove le donne si contavano sulle dita di una mano: «Su ottanta trader, il problema ero io che divorziavo. Ma ci rendiamo conto?».

Mariastella Giorlandino, invece, l’azienda l’ha costruita da sola, senza soci esterni: «L’impresa era mia. Mio marito ha avuto un ruolo di supporto amministrativo, ma l’azienda l’ho costruita io». Un percorso segnato anche da momenti difficili: «Per tutta la gravidanza ho coperto la pancia. Non l’ho fatta vedere a nessuno», racconta a Novella 2000.

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Per leggere tutta la storia, trovate l’articolo integrale di Flavia Caroppo sul numero di Novella 2000 in edicola.

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