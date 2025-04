Dopo essere stata protagonista per ben due volte del Grande Fratello, in un’intervista Pamela Prati, oggi impegnata con Ne vedremo delle belle, ha rivelato: “Non lo rifarei”.

Pamela Prati

A Leggo.it Pamela Prati si è lasciata andare a una lunga intervista realizzata da Ida Di Grazia. Durante la chiacchierata ha parlato della sua esperienza nel talent show di Rai 1, ma anche del rapporto con Valeria Marini di cui si parla spesso, così come dei suoi progetti futuri.

E a proposito di questo Pamela Prati si è un po’ sbottonata spiegando che in estate e poi a dicembre tornerà a teatro. Ma non solo. Perché durante il periodo più caldo dell’anno è prevista anche l’uscita del suo nuovo singolo. E quando la giornalista le ha domandato del Grande Fratello (a cui ha partecipato due volte), ha dichiarato:

«Non rifarei il Grande Fratello». Per poi parlare appunto dei suoi prossimi impegni, Pamela Prati ha detto: «A dicembre riprenderò il teatro, questa estate forse faremo delle repliche. E poi uscirà il mio singolo estivo “The Beautiful my Soul”, perché dobbiamo salvaguardare la nostra anima. Sono molto credente».

Tralasciando dunque la parentesi Grande Fratello che, a quanto pare non si ripeterà dato che è stata piuttosto chiara, Pamela Prati ha svelato invece quali sono stati i motivi che l’hanno spinta a partecipare a questa prima edizione di Ne vedremo delle belle.

Inizialmente gliene aveva parlato l’autrice del programma, quando due anni fa ha partecipato a Tale e Quale Show. Successivamente Carlo Conti gliel’ha detto il giorno prima. In seguito ha espresso anche il suo pensiero sul conduttore: «È uno dei pochissimi signori rimasti in questo mondo, come Pingitore. Ogni esperienza con lui è un fiore in più da mettere nel mio prato».

Infine riguardo all’esperienza nella trasmissione di Rai 1, ha aggiunto: «Le pause e le prove sono la parte più bella: vedi la realtà del dietro le quinte, i costumi, il contatto con sarte e tecnici. Mangiamo tutte insieme, mi sento come una bambina in un parco giochi: all’inizio c’è un po’ di paura, ma poi scopri che si può fare», ha spiegato Pamela Prati.

Non si è pronunciata invece su chi potrebbe vincere Ne vedremo delle belle ma, in ogni caso, è felice di essere al comando della classifica generale.