Grandissima emozione questo pomeriggio per Alessio Di Ponzio. L’allievo dopo l’infortunio dello scorso anno ha ripreso il banco ad Amici 25! La sua reazione al momento della conferma.

Amici 25, Alessio si riprende il banco nella scuola!

Il daytime del 24 gennaio 2025 è ancora un ricordo vivo nella mente di Alessio Di Ponzio. Quel giorno l’allievo ha scoperto infatti di dover abbandonare per sempre la scuola a causa di un grave infortunio al piede, dopo un atterraggio sbagliato nel corso di una delle lezioni di ballo. A lui era stato proposto di ripresentarsi per Amici 25.

In Alessio Di Ponzio c’è stata inizialmente grande delusione. Vedere un sogno infrangersi così per lui non è stato facile. In ogni caso, però, il ragazzo con determinazione ha superato il guaio fisico che l’ha allontanato dal programma e si è così rimesso in carreggiata. Peraltro quest’estate l’abbiamo anche visto nel corpo di ballo di Battiti Live e conquistare il diploma, fresco 18 enne.

Ebbene oggi in puntata ad Amici 25, quasi sul finire, Alessio Di Ponzio ha potuto così sapere (dopo i casting), se quel sogno a metà lasciato in sospeso la scorsa stagione potesse o meno avere un seguito. Per sua gioia e di tutti coloro che l’hanno sempre apprezzato, Alessio ha riconquistato il banco della scuola.

Di Ponzio non è riuscito a trattenere l’emozione dopo un periodo così difficile. Inutile dirvi che il pubblico è esploso di gioia alla notizia e i social sono in fermento.

Un momento cruciale e importante per lui che è così riuscito a fare ritorno nel programma condotto da Maria De Filippi. Ad Amici 25 però Alessio dovrà comunque dimostrare di meritarsi il posto guadagnato giorno dopo giorno, senza alcun privilegio in più.

A lui e a tutti i ragazzi il nostro in bocca al lupo!