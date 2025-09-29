Su Canale 5 ieri è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici 25, con la formazione della classe, seguito poi da Verissimo. Dall’altra parte, su Rai 1, abbiamo assistito alla seconda puntata di Domenica In. Chi ha avuto la meglio nella sfida degli ascolti?

Amici 25 e Domenica In, gli ascolti a confronto

Dopo lo “scontro” del sabato sera tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tú sí que vales su Canale 5, c’era grande attesa nel pubblico per scoprire chi ha avuto la meglio tra la nuova edizione di Amici 25, iniziata ieri sul canale di Mediaset e Domenica In. Chi ha avuto la meglio negli ascolti e chi ha quindi registrato il miglior risultato del pomeriggio?

LEGGI ANCHE: Ricordate Tommy Vee? Stasera torna a sorpresa al GF dopo 21 anni, che ruolo avrà

Come riferiscono i dati riportati da Davide Maggio Domenica In (dopo la presentazione 1.500.000 – 10.8%) ha guadagnato 1.513.000 spettatori con il 12,2% nella prima parte e 1.390.000 spettatori con il 13,6% nella seconda. Mentre invece Amici 25 ha raggiunto una platea di pubblico pari a 2.812.000 spettatori con il 23% di share. Successivamente anche Verissimo ha intrattenuto 2.131.000 spettatori pari al 23% nella prima parte e 1.788.000 spettatori pari al 19,8% nella seconda, chiamata “Giri di Valzer”.

Ricordiamo che nel corso della prima puntata di ieri di Amici 25 abbiamo visto la formazione della classe, con tutti i nuovi allievi che ne faranno parte (da Michelle al ritorno di Alessio dopo l’infortunio così come Riccardo o Maria Rosaria). Modifiche invece sono state apportate al contenitore domenicale di Rai 1, dopo un debutto evidentemente poco convincente. Come detto, infatti, il famoso tabellone è sparito ed è stato introdotto un nuovo spazio.

Di sicuro nel corso delle settimane vedremo continuamente movimenti per quanto riguarda la curva degli ascolti tra Amici 25 e Domenica In. La sfida è appena iniziata!