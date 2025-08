Ecco come vanno le cose tra Alessio e Sonia dopo Temptation Island

Dopo Temptation Island Alessio e Sonia stanno ancora insieme? La coppia sembra aver ritrovato un equilibrio, nonostante i gossip siano piuttosto insistenti sul loro conto. I due sono stati paparazzati a Modena durante un momento dedicato allo shopping e sono stati fermati da alcuni passanti.

Temptation Island, come vanno le cose tra Alessio e Sonia

Nel corso della loro avventura a Temptation Island Alessio Loparco e Sonia Mattalia ci hanno riservato dei colpi di scena incredibile. A poche ore dall’inizio del percorso lei dopo aver sentito le parole di lui ha chiesto un falò di confronto a cui ne sono seguiti molti altri. Alla fine del percorso la coppia ha deciso di abbandonare l’avventura insieme. Oggi in molti però si sono chiesti come procedono Alessio e Sonia.

La loro relazione sembrava in bilico. Le parole pronunciate da Alessio inizialmente sul volersi allontanare per capire cosa volesse davvero, avevano lasciato tutti con il fiato sospeso. Poi la svolta con la richiesta di potersi concedere una seconda chance con la sua compagna. Adesso, dopo Temptation Island, sembra che proceda tutto per il meglio.

A giudicare dalle ultime immagini circolate su TikTok (a dispetto di altre segnalazioni emerse in rete) la situazione tra i due protagonisti di Temptation Island sembra essere molto più serena di quanto ci si potesse aspettare. Un video girato a Modena li mostra infatti insieme e affiatati mentre fanno shopping l’uno accanto all’altra. Questo è subito sembrato un segno che la loro relazione procede bene e non si è spezzato dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5.

Vederli così uniti lascia pensare che al termine di Temptation Island Alessio e Sonia abbiano avuto parecchio tempo per confrontarsi fuori dalle telecamere e ricostruire il loro rapporto, più forte che mai.

Nonostante il pubblico si sia diviso sulla loro decisione, la realtà è una sola: Alessio e Sonia sono più innamorati che mai e se le parole pronunciate durante l’ultima puntata troveranno conferma, non è escluso il matrimonio più avanti. Le coppie di Temptation Island non smettono di stupire!