Federica Sciarelli ha sempre protetto con grande riservatezza la sua vita privata, lasciando filtrare pochissimi dettagli sulla sua abitazione romana. Ecco cosa si sa della casa e dove vive lontano dai riflettori.

Federica Sciarelli e la lunga carriera nel giornalismo Rai

Nata a Roma nel 1958, Federica Sciarelli ha iniziato a muovere i primi passi nel giornalismo a soli vent’anni, grazie a una borsa di studio Rai destinata alla formazione professionale. Dopo quattro anni trascorsi all’Ufficio Informazioni Parlamentari, nel 1987 è approdata al Tg3, lavorando nello stesso periodo anche alla prima edizione di Samarcanda. Il suo percorso nella redazione della terza rete è proseguito con incarichi sempre più importanti: dalla redazione Interni all’attività di informazione politico-parlamentare, fino al ruolo di inviata e alla copertura delle attività del Presidente della Repubblica come quirinalista.

Nel corso degli anni ha alternato il lavoro giornalistico alla conduzione di diverse edizioni del Tg3 e di Primo Piano, programma di approfondimento della testata. Nel 2004 è arrivato il passaggio a Rai3 con Chi l’ha visto?, percorso terminato in queste settimane. Nel 2012 è stata promossa caporedattore. È inoltre autrice di libri dedicati ad alcuni importanti casi di cronaca italiana e ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Dove vive Federica Sciarelli: la casa della conduttrice

Federica Sciarelli ha scelto Roma come luogo in cui vivere e lavorare, mantenendo anche tra le mura domestiche quella discrezione che da sempre contraddistingue la sua vita privata. La giornalista abita in una zona residenziale della Capitale, in un contesto tranquillo e ben collegato con il resto della città. La sua abitazione non sembra rispondere ai canoni delle dimore spettacolari spesso associate ai personaggi televisivi: niente villa sfarzosa o attico da copertina, ma una casa dall’impronta borghese, elegante e soprattutto lontana da qualsiasi forma di ostentazione.

Gli ambienti rispecchiano un gusto sobrio e funzionale, con tonalità neutre, arredi essenziali e una particolare attenzione all’ordine. Tra gli elementi che caratterizzano maggiormente gli spazi ci sono le librerie, ricche di volumi e materiali legati anche al suo lungo percorso nel mondo dell’informazione. Il soggiorno rappresenta il cuore dell’abitazione, pensato come un ambiente confortevole e vissuto, mentre anche la cucina sembra rispondere a una concezione pratica della quotidianità, senza ricercare il lusso o l’effetto scenografico. Nel complesso, emerge l’immagine di una casa accogliente, luminosa e personale, più orientata al comfort che all’apparenza.

Tra queste mura Federica Sciarelli ha cresciuto il figlio Giovanni Maria, nato nel 1996, proteggendo con grande attenzione la dimensione familiare dall’esposizione mediatica. La conduttrice storica di Chi l’ha visto?, ora sostituita da Raffaella Griggi, è infatti sempre stata molto riservata quando si è trattato della propria sfera personale: raramente ha mostrato scorci della sua abitazione, non ama raccontare pubblicamente la sua quotidianità e ha scelto di non trasformare la propria vita domestica in contenuto per i social. Anche per questo, le informazioni sulla sua casa sono limitate e non esistono veri e propri tour pubblici dell’abitazione. La scelta di mantenere separati lavoro e vita privata appare coerente con il suo modo di essere anche lontano dalle telecamere.