Chi è Raffaella Griggi, tutto sulla giornalista pronta a condurre “Chi l’ha visto?”

Dopo l’addio ufficiale di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? si apre una nuova fase per lo storico programma di Rai 3. Terminata l’era della giornalista, che ha guidato la trasmissione per oltre vent’anni, cresce l’attesa per conoscere il volto chiamato a raccoglierne l’eredità. Tra i nomi più accreditati spicca quello di Raffaella Griggi, giornalista Rai esperta di cronaca e da anni parte della squadra del programma. Ma chi è la professionista indicata come possibile nuova padrona di casa?

Raffaella Griggi in pole per il dopo Sciarelli: la Rai punta sulla continuità

Dopo l’addio ufficiale di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto?, prende sempre più quota il nome di Raffaella Griggi come possibile nuova conduttrice. La giornalista, da tempo parte integrante della redazione dello storico programma di Rai 3, viene indicata come la candidata favorita per raccogliere una pesante eredità. Secondo quanto riportato da Today, infatti, il suo nome sarebbe in cima alla lista delle ipotesi valutate dalla Rai, anche se da Viale Mazzini non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale. L’orientamento dell’azienda sembrerebbe essere quello di puntare su una professionista interna, già profondamente conoscitrice del format e delle sue dinamiche.

La scelta della Rai e i nomi valutati per la successione di Federica Sciarelli

Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, la Rai avrebbe preferito guardare all’interno della squadra di Chi l’ha visto? per garantire continuità editoriale a un programma che da anni rappresenta un punto di riferimento nel racconto di casi di cronaca, persone scomparse e misteri irrisolti. Prima di orientarsi su Raffaella Griggi, sarebbero stati presi in considerazione anche altri giornalisti della trasmissione, tra cui Chiara Cazzaniga, Francesco Paolo Del Re e Veronica Briganti, mentre le ipotesi che coinvolgevano volti esterni come Francesca Fialdini, Eleonora Daniele e Paola Perego sembrano essersi progressivamente raffreddate.

A rafforzare le indiscrezioni ci sarebbe anche la notizia del Quotidiano Nazionale di una recente presenza della giornalista a Roma, interpretata da alcune fonti come un possibile indizio di incontri legati alla definizione dell’accordo. Se la nomina dovesse essere confermata, il programma aprirebbe una nuova fase senza rinunciare alla propria identità, affidandosi a una figura già conosciuta e apprezzata dal pubblico.

Chi è Raffaella Griggi, tutto sulla giornalista pronta a condurre “Chi l’ha visto?”

Nata a Genova il 20 maggio 1973, Raffaella Griggi ha iniziato il suo percorso professionale dopo aver frequentato la facoltà di Giurisprudenza, scegliendo però di dedicarsi al giornalismo. I primi passi li ha mossi nell’emittente ligure Telenord, dove nel 2001 ha seguito da vicino il G8 di Genova, per poi collaborare con Il Lavoro e con l’edizione genovese de la Repubblica. Trasferitasi a Roma nel 2008, ha ampliato il proprio bagaglio professionale lavorando anche con Sky TG24, LA7 e TGCom, prima dell’approdo in Rai. Per circa sei anni è stata inviata tra Unomattina e La Vita in Diretta, fino all’ingresso nella redazione di Chi l’ha visto?, dove ha realizzato numerosi servizi dedicati a femminicidi, persone scomparse e grandi casi di cronaca, tra cui quello di Giulia Cecchettin.

Il suo stile, caratterizzato da rigore, attenzione ai dettagli e sensibilità verso le vittime e i familiari, l’ha resa uno dei volti più autorevoli della trasmissione. Sul fronte privato, invece, la giornalista mantiene il massimo riserbo: non risultano informazioni pubbliche sulla sua situazione sentimentale o sulla presenza di figli, scelta che conferma la volontà di tenere separata la carriera dalla sfera personale.