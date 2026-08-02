Elodie e Franceska Nuredini si stanno godendo la loro prima estate insieme tra mare, relax e atmosfere da sogno. Dopo il Cilento, la coppia è volata in Puglia, scegliendo per la vacanza una storica masseria di Fasano immersa tra ulivi secolari, piscina e suite di lusso.

Elodie e Franceska Nuredini, estate d’amore in Puglia

Per Elodie e Franceska Nuredini questa è la prima estate trascorsa insieme, tra impegni professionali, concerti e momenti di assoluto relax. La cantante ha scelto di prendersi un anno di pausa dalle scene, mentre la ballerina continua a esibirsi sui palchi più importanti. Tra gli ultimi appuntamenti c’è stato anche il concerto di Sfera Ebbasta, dove Franceska è stata protagonista e ha ricevuto una sorpresa speciale proprio dalla compagna, salita sul palco durante la performance. Dopo una tappa in un suggestivo castello del Cilento, le due hanno proseguito il loro viaggio verso la Puglia, una delle destinazioni più amate da Elodie. A confermare la loro presenza nella regione sono state alcune Stories pubblicate dalla cantante, che hanno mostrato scorci e panorami facilmente riconducibili alla zona di Fasano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie torna alla Farmacia del Faro: il selfie che conferma la recensione misteriosa

Proprio durante la permanenza nella zona, Elodie è stata inoltre protagonista di un simpatico incontro alla Farmacia del Faro di Torre Canne. La cantante ha posato per un selfie insieme al dottor Emanuele Piacente e alla dottoressa Francesca Romanelli, con la foto poi pubblicata sui social dalla farmacia. Lo scatto ha riportato alla memoria una curiosità della scorsa estate: una recensione a cinque stelle lasciata proprio da Elodie sulla pagina Google dell’attività. All’epoca alcuni utenti avevano messo in dubbio l’identità dell’autrice, ipotizzando che potesse trattarsi di un’omonima o persino di uno scherzo. Quest’anno, però, la fotografia insieme alla cantante ha fornito una risposta inequivocabile. “Quando quest’anno Elodie è tornata a trovarci, abbiamo pensato che il modo migliore per rispondere fosse il più semplice possibile“, hanno raccontato i titolari. Per loro, però, il significato dell’incontro va oltre la presenza di un personaggio famoso: “La cosa più bella non è la foto. È sapere che chi entra nella nostra farmacia, famoso o no, trova sempre la stessa accoglienza, la stessa disponibilità e la stessa attenzione“. Un episodio semplice che conferma ancora una volta il legame di Elodie con la Puglia, scelta anche quest’anno come scenario per una pausa estiva insieme a Franceska.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Farmacia Del Faro (@farmaciadelfaro)

Elodie e Franceska Nuredini in vacanza: quanto costa la vacanza in Puglia

La coppia avrebbe scelto per la propria fuga pugliese la Masseria Marzalossa, antica struttura situata a Fasano e immersa nella campagna tra ulivi secolari e paesaggi suggestivi. Come riportato da Fanpage, anche se Elodie non ha indicato direttamente il nome della struttura, gli elementi visibili nelle immagini condivise sui social hanno permesso di identificarla. La masseria risale al XVII secolo ed è appartenuta alla famiglia Guarini, che ancora oggi si occupa della gestione. Nel corso degli anni l’edificio è stato sottoposto a un accurato intervento di recupero, trasformandosi in una raffinata destinazione di lusso dove storia e natura convivono.

La struttura dispone complessivamente di 12 camere, tra junior suite, suite e deluxe suite, alcune delle quali dotate di vasca idromassaggio privata. Tra gli ambienti più caratteristici spicca la grande piscina realizzata all’interno dell’antica limonaia, dove gli ospiti possono nuotare, dedicarsi allo yoga oppure concedersi un massaggio. Non manca neppure un ristorante che propone specialità della tradizione locale, accompagnate da olio, vino e verdure biologiche prodotti direttamente nella tenuta.

Un soggiorno in questa location esclusiva richiede naturalmente un budget importante. Come sottolineato anche da Fanpage, durante l’alta stagione è previsto un soggiorno minimo di tre notti e le tariffe variano in base alla sistemazione scelta: si parte da circa 1.237 euro per arrivare fino a 1.748 euro. Una cifra che rende la masseria una meta particolarmente ambita per chi desidera vivere qualche giorno all’insegna del comfort e della tranquillità, circondato dalla natura pugliese.