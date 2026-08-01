Ultimo è profondamente legato a Roma, la città dove è nato e cresciuto e che ancora oggi ha scelto come casa. Ecco dove vive e com’è la villa romana del cantautore, tra grandi vetrate, piscina, pianoforte e ambienti dedicati alla musica.

Dove vive Ultimo a Roma? La casa extra lusso

Roma non è soltanto la città in cui è nato Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, ma rappresenta una parte importante della sua identità artistica e personale. Il cantautore è nato nella Capitale il 27 gennaio 1996 ed è cresciuto nel quartiere di San Basilio, mantenendo negli anni un legame molto forte con le proprie origini. Anche dopo il successo conquistato nel panorama musicale italiano, infatti, ha scelto di continuare a vivere a Roma, sebbene il quartiere in cui si trovi oggi la sua abitazione non sia mai stato reso noto. Una scelta che riflette anche la grande attenzione che l’artista riserva alla propria privacy.

Il rapporto con la Capitale è evidente anche nei dettagli che ha scelto di portare sulla pelle. Sul braccio ha tatuato il Colosseo, mentre sul collo compare la frase in romanesco “Fateme Cantà”, titolo di uno dei suoi brani. La sua casa diventa così un altro spazio profondamente legato alla musica e alla sua storia personale. Le immagini pubblicate negli anni sui social hanno permesso ai fan di intravedere alcuni ambienti della dimora, senza però rivelarne completamente la disposizione o la posizione.

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La casa di Ultimo a Roma: il salotto tra grandi vetrate e il pianoforte a coda

Uno degli ambienti più riconoscibili della villa è la grande zona living, caratterizzata da un’atmosfera elegante ma lontana dall’eccesso. Le ampie vetrate permettono alla luce naturale di entrare negli spazi interni e mettono in comunicazione la casa con il verde circostante. Il rapporto con l’esterno sembra essere infatti uno degli elementi distintivi dell’abitazione, che dispone anche di un giardino e di una piscina privata.

Nel salotto convivono elementi contemporanei e dettagli più ricercati. Il parquet, gli arredi dalle tonalità chiare e le linee essenziali contribuiscono a creare un ambiente luminoso e accogliente, mentre il protagonista assoluto è il pianoforte a coda nero lucido. Non si tratta soltanto di un complemento d’arredo: per Ultimo lo strumento rappresenta uno degli oggetti più importanti della casa, visto che proprio al pianoforte il cantautore trascorre molto tempo componendo, suonando e condividendo occasionalmente momenti musicali con i suoi follower.

La villa sembra inoltre svilupparsi su diversi livelli. Alcune immagini hanno mostrato ambienti caratterizzati da soffitti molto alti, pareti con mattoni a vista e pavimenti più scuri, elementi che conferiscono agli spazi un’impronta quasi industriale. È proprio in questa parte della casa che potrebbe trovare posto anche lo studio dedicato alla produzione musicale. Alle pareti sono visibili alcuni dei numerosi riconoscimenti conquistati nel corso della sua carriera.

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La villa-studio dove i premi diventano fonte d’ispirazione per Ultimo

La casa di Ultimo sembra quindi essere molto più di una semplice abitazione. È contemporaneamente un rifugio privato, uno spazio creativo e un luogo nel quale il cantante conserva i simboli del percorso compiuto. I premi esposti nella zona dedicata alla musica raccontano una carriera iniziata con il sogno di affermarsi attraverso le proprie canzoni e arrivata fino ai grandi palchi italiani. Lo stesso Ultimo ha spiegato il significato di questa scelta: quei riconoscimenti non sarebbero stati esposti per ostentare il successo, ma per ricordargli ogni giorno la strada percorsa e continuare a motivarlo. Una filosofia che si lega perfettamente al messaggio ricorrente nella sua musica, fatto di sogni, obiettivi e della necessità di non arrendersi.

Tra gli ambienti più particolari della villa c’è anche uno dei bagni, caratterizzato da sanitari scuri e da una vera e propria postazione da barbiere con poltrona reclinabile. Un dettaglio insolito che aggiunge un tocco personale a una dimora per il resto dominata da grandi spazi, materiali ricercati e soluzioni dal gusto moderno.

La casa romana di Ultimo sembra dunque riflettere bene la doppia anima del cantautore: da una parte l’artista abituato ai riflettori e ai grandi concerti, dall’altra il ragazzo profondamente legato alla sua città e alla dimensione più privata della musica. Tra il pianoforte a coda, le grandi finestre affacciate sul verde, la piscina e i riconoscimenti raccolti negli anni, la villa rappresenta uno spazio in cui vita quotidiana e creatività sembrano incontrarsi continuamente.