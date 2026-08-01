Chiara Ferragni e José Hernandez, estate da innamorati sul Lago di Como: relax, famiglia e vacanza esclusiva.

Chiara Ferragni si gode un’estate all’insegna dell’amore e della serenità ritrovata insieme a José Hernandez e ai figli Leone e Vittoria. Dopo Portofino e Roma, l’imprenditrice ha fatto tappa sul Lago di Como, scegliendo il lussuoso Hotel Passalacqua per una vacanza esclusiva tra relax e panorami mozzafiato.

Chiara Ferragni, estate d’amore sul Lago di Como con José Hernandez

Per Chiara Ferragni è un’estate all’insegna della serenità ritrovata e della nuova relazione con José Hernandez. Dopo la parentesi romantica a Portofino e una breve tappa a Roma, l’imprenditrice digitale ha scelto il Lago di Como per concedersi qualche giorno di relax insieme al compagno e ai figli Leone e Vittoria. La relazione con il manager di origini colombiane, iniziata circa sei mesi fa dopo il loro incontro in Colombia alla fine dello scorso anno, è ormai vissuta senza particolari riservatezze: Hernandez avrebbe già conosciuto la madre e le sorelle di Chiara e sembra essere entrato a tutti gli effetti nella sua quotidianità familiare. A testimoniare il momento positivo sono anche le immagini pubblicate dalla stessa Ferragni sui social, tra panorami lacustri, natura e momenti trascorsi in compagnia delle persone a lei più care. «Magico luglio», ha scritto l’imprenditrice, lasciando trasparire tutta la sua ritrovata spensieratezza.

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Chiara Ferragni, vacanza in compagnia sul lago di Como: quanto costa una notte nell’hotel Passalacqua?

Per la permanenza a Moltrasio, la coppia ha scelto il celebre Hotel Passalacqua, una delle strutture più prestigiose del Lago di Como e una destinazione che Chiara conosce bene. La dimora nobiliare del Settecento, progettata dall’architetto milanese Carlo Felice Soave, appartiene alla famiglia De Santis, proprietaria anche del Grand Hotel Tremezzo, ed è stata frequentata negli anni da personalità di fama internazionale, tra cui Winston Churchill. Nel 2024 ha inoltre conquistato il secondo posto nella classifica dei World’s 50 Best Hotel Award.

La struttura dispone complessivamente di 24 camere e suite distribuite in tre edifici circondati da circa tre ettari di giardini. Tra gli ambienti più suggestivi c’è la Sala della Musica, in stile neoclassico e impreziosita da lampadari in vetro soffiato, dove Bellini era solito eseguire le proprie opere. La sistemazione più esclusiva è la Suite Bellini, un appartamento di 250 metri quadrati con vista e ricchi affreschi: per due persone, nelle notti del 22 e 23 agosto, il costo indicato arriva a 15 mila euro. A settembre, invece, una Room in Villa parte da circa 3.500 euro a notte, mentre a ottobre la Suite Bellini raggiunge i 7.500 euro per notte; tra le alternative c’è anche la Grand Room nel Palazzo, disponibile da 1.800 euro.

Il Lago di Como, un luogo speciale per Chiara Ferragni

Il soggiorno rappresenta anche un ritorno in un luogo particolarmente significativo per Chiara Ferragni, da sempre molto legata al Lago di Como e ai ricordi vissuti qui con la famiglia. In passato aveva acquistato proprio sulle rive del lago una residenza di lusso insieme all’ex marito Fedez, poi venduta dopo la separazione. Non è un caso, quindi, che proprio in questa zona sia stata scattata una delle prime fotografie della coppia: Hernandez aveva partecipato alla festa per il compleanno di Chiara, organizzata nel maggio scorso in una villa del territorio.

Tra le destinazioni care all’imprenditrice c’è anche il Grand Hotel Tremezzo, a Tremezzina, altra proprietà della famiglia De Santis. La struttura conta 77 camere e suite, alcune con giardino, altre affacciate sul lago, sul tetto dell’edificio o caratterizzate da elementi storici, oltre a una Villa Privata con personale dedicato. Per due persone, il soggiorno nelle notti del 22 e 23 agosto parte da circa 2.300 euro e può arrivare a 6.400 euro per la sistemazione Rooftop.

Il periodo trascorso sul lago arriva mentre Ferragni continua a mantenere il silenzio sulla vita dell’ex marito: negli ultimi giorni Fedez è stato protagonista di importanti vicende personali, dalla nascita del primo figlio avuto con la nuova compagna Giulia Honneger al successivo ricovero per un’emorragia interna provocata da un’ulcera. Chiara non ha commentato pubblicamente gli episodi, preferendo la propria vita professionale e personale con la relazione con José.