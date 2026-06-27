Dove vive Vasco Rossi? Scopriamo insieme i dettagli della sua villa e della città in cui ha scelto di vivere.

Vasco Rossi è uno dei cantanti italiani più amati da sempre. Ma dove vive quando non è impegnato con i tour? L’artista ha scelto di vivere nel luogo in cui è nato.

Dove vive Vasco Rossi? La città del Blasco

Da oltre quarant’anni Vasco Rossi rappresenta una delle figure più amate della musica italiana. Con milioni di dischi venduti e concerti capaci di richiamare centinaia di migliaia di persone, il rocker di Zocca continua a essere un punto di riferimento per intere generazioni. Nonostante il successo internazionale, però, il cantante non ha mai dimenticato le proprie origini e ancora oggi mantiene un forte legame con il luogo che lo ha visto nascere. Il cuore della vita privata di Vasco Rossi resta, infatti, Zocca, piccolo comune dell’Appennino modenese dove l’artista è nato il 7 febbraio 1952. Qui si trova la sua villa, immersa nel verde e lontana dal caos delle grandi città.

La casa è diventata negli anni una meta simbolica per i fan provenienti da tutta Italia. Il portone d’ingresso è facilmente riconoscibile per le numerose scritte, dediche e adesivi lasciati dagli ammiratori che desiderano rendere omaggio al loro idolo. Nonostante l’affetto del pubblico, Vasco ha sempre cercato di proteggere la propria privacy, mantenendo la residenza lontana dai riflettori e preservando la tranquillità del luogo. La villa rappresenta per il cantante un rifugio dove rilassarsi, trascorrere del tempo con la famiglia e dedicarsi alla scrittura di nuovi brani.

Dove vive Vasco Rossi? La villa e le altre case

Pur essendo molto riservato, Vasco ha mostrato in alcune occasioni scorci della sua abitazione attraverso fotografie pubblicate sui social.

Gli ambienti riflettono il suo stile personale: arredamento moderno, spazi accoglienti e numerosi oggetti legati alla sua carriera artistica. Nel soggiorno trovano posto libri, dischi e ricordi accumulati in decenni di successi. Non mancano naturalmente chitarre, strumenti musicali e angoli dedicati alla composizione. Proprio tra le mura domestiche il cantante ha spesso condiviso momenti speciali con i fan, pubblicando video e brevi esibizioni che hanno mostrato un lato più intimo della sua quotidianità.

Oltre alla residenza di Zocca, Vasco Rossi possiede altre abitazioni. In passato ha trascorso lunghi periodi in California, in particolare nell’area di Los Angeles, dove ama rifugiarsi per lavorare lontano dall’attenzione mediatica e trovare nuove ispirazioni artistiche. Anche Bologna occupa un posto speciale nella sua vita. La città emiliana ha infatti accompagnato gli anni della sua formazione e dei primi passi nel mondo della musica. Nonostante i viaggi e gli impegni internazionali, però, è Zocca a restare il luogo del cuore di Vasco Rossi: un paese che continua a rappresentare le sue radici, la sua storia e il legame autentico con la terra che lo ha visto diventare una leggenda del rock italiano.