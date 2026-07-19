Dua Lipa si conferma la regina delle tendenze e ci insegna come portare la bandana

Dua Lipa si conferma ancora una volta un’icona di stile capace di trasformare ogni dettaglio in una nuova tendenza. Dopo aver riportato alla ribalta accessori dal fascino rétro, la cantante punta ora sulla bandana, un grande classico della moda che grazie a lei torna protagonista in versione moderna, cool e perfetta per l’estate.

Dua Lipa detta legge nello stile: la bandana torna protagonista dell’estate 2026

Quando si parla di tendenze moda, Dua Lipa è ormai una delle icone più seguite e influenti del panorama internazionale. Ogni sua scelta, dagli abiti agli accessori, riesce a trasformarsi in un vero e proprio fenomeno fashion, capace di conquistare milioni di appassionati. Dopo aver riportato sotto i riflettori le scarpe infradito abbinate anche ai look più sofisticati, la popstar dimostra ancora una volta il suo talento nel reinterpretare i dettagli più semplici e renderli estremamente desiderabili. Questa volta il suo alleato di stile è un accessorio intramontabile: la bandana.

Il fazzoletto da portare tra i capelli, simbolo di epoche passate e di atmosfere vintage, torna così a essere un elemento fondamentale del guardaroba contemporaneo. Dua Lipa lo sceglie in una versione fresca e moderna, trasformandolo da semplice accessorio funzionale a elemento capace di definire l’intero outfit. La sua forza sta proprio nella semplicità: basta un nodo sulla testa per aggiungere carattere anche alla mise più essenziale, creando un equilibrio perfetto tra nostalgia e spirito attuale.

La cantante mostra come la bandana possa diventare il dettaglio che cambia completamente la percezione di un look. Indossata durante le giornate di sole, protegge dai raggi estivi ma allo stesso tempo aggiunge un richiamo agli anni Settanta e alle atmosfere delle dive del passato. Il risultato è un’estetica rilassata ma studiata, dove il fascino retrò incontra la sicurezza di chi sa giocare con la moda senza prendersi troppo sul serio.

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Dua Lipa si conferma la regina delle tendenze e ci insegna come portare la bandana

Uno degli aspetti più interessanti dello stile di Dua Lipa è la sua capacità di utilizzare lo stesso accessorio in contesti completamente diversi. La bandana, infatti, non viene proposta come un semplice elemento decorativo, ma diventa il punto centrale di outfit dal carattere opposto. La prima interpretazione scelta dalla popstar punta su un’atmosfera più country e casual chic: il fazzoletto colorato viene abbinato a un completo total white, creando un contrasto luminoso e ricercato.

Il bianco lascia spazio alla bandana, che con le sue fantasie e tonalità vivaci dona energia all’intero look. È una combinazione facile da replicare anche nella vita quotidiana: una camicia bianca, un paio di pantaloni chiari o un jeans possono trasformarsi grazie a un piccolo accessorio scelto con attenzione. L’effetto finale è quello di un outfit curato ma naturale, perfetto per chi ama uno stile senza tempo. La seconda proposta di Dua Lipa racconta invece tutta la voglia di estate. A bordo piscina, la cantante dimostra che la bandana può essere anche un elemento glamour da vacanza. La scelta ricade su un modello dalle tonalità fredde, abbinato a un bikini dall’effetto metallizzato, creando un look che unisce sensualità e praticità. Una dimostrazione di come anche un accessorio tradizionalmente semplice possa diventare protagonista quando viene inserito nel contesto giusto.

Il segreto del successo della bandana secondo Dua Lipa è proprio questo: non esiste un’unica maniera corretta di indossarla. Può essere romantica, sportiva, elegante o giocosa a seconda dell’abbinamento scelto. Il suo stile personale insegna che spesso sono i piccoli dettagli a rendere riconoscibile un look e a raccontare la personalità di chi lo indossa.

Dalla testa alla borsa: tutti i modi più cool per indossare la bandana

Se il modo preferito da Dua Lipa resta quello di portarla tra i capelli, la bandana offre moltissime altre possibilità per sperimentare con la moda. Una delle interpretazioni più amate è quella ispirata alle icone del cinema del passato: annodata intorno al collo, con le estremità lasciate morbide sul davanti o spostate lateralmente, aggiunge immediatamente un tocco sofisticato anche a un outfit minimal. Un’altra idea molto apprezzata consiste nell’utilizzarla come accessorio per capelli in modi diversi. Può diventare una fascia dall’animo bohémien, essere intrecciata tra le ciocche per creare un effetto più originale oppure sostituire il classico elastico per una coda di cavallo dall’aspetto più ricercato. In estate questa soluzione è particolarmente pratica perché permette di raccogliere i capelli con stile anche nelle giornate più calde o ventose.

La versatilità della bandana non finisce qui. Può trasformarsi in una cintura colorata da inserire nei passanti dei jeans o dei pantaloni, soprattutto quando viene scelta in contrasto con un look monocromatico. Una versione nera o blu abbinata a un completo bianco, ad esempio, crea un effetto elegante e mette in risalto la silhouette. Anche le borse possono beneficiare di questo piccolo dettaglio: basta annodare una bandana al manico per aggiungere immediatamente un tocco personale e creativo all’accessorio più utilizzato di ogni giorno.

Dua Lipa ancora una volta mostra che non servono grandi trasformazioni per aggiornare il proprio stile: spesso basta riscoprire un classico e reinterpretarlo con personalità. La bandana, grazie al suo fascino nostalgico e alla sua incredibile capacità di adattarsi a ogni occasione, è l’accessorio simbolo dell’estate, capace di aggiungere carattere a qualsiasi look con un semplice gesto.