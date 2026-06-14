Dua Lipa è la star del momento. Lei e Callum Turner, come saprete, si sono scambiati le promesse lo scorso 31 maggio all’Old Marylebone Town Hall di Londra, per poi continuare i festeggiamenti nel nostro Paese, precisamente in Sicilia, tra Palermo e Bagheria. Tre giorni di eventi esclusivi tra dimore storiche, hotel di lusso e suggestive piazze cittadine. Ma, dove è che vive esattamente Dua Lipa? Scopriamolo ora insieme.

Dua Lipa, le nozze con Callum Turner: da Londra a Palermo

Dua Lipa e Callum Turner si sono conosciuti a Londra e hanno iniziato a frequentarsi nei primi mese del 2024. La popstar e l’attore da allora non si sono più lasciati, tanto che già dopo circa un anno è arrivata la proposta di matrimonio. Dopo essersi scambiati le promesse lo scorso 31 maggio all’Old Marylbone Town Hall di Londra, la coppia è volata in Sicilia, per tre giorni di festeggiamenti, per quello che è stato considerato come il matrimonio vip dell’anno. Adesso è tempo di tornare alla vita di tutti i giorni per i neo sposi ma, lo sapete dove abita esattamente la cantante? La casa è assolutamente da sogno!

Dove vive Dua Lipa: la casa da sogno e la città che ha scelto la popstar

La quasi 31enne Dua Lipa è oggi una delle cantanti più amate e apprezzate al mondo. La popstar britannica di etnia kosovaro-albanese, ha da sempre un forte legame con Londra, città in cui vive. Dua Lipa ha scelto uno dei quartieri più riservati della Capitale, ovvero West Hampstead, dove possiede una villa super lussuosa acquistata nel 2020 al prezzo di 6,75 milioni di sterline. La villa è caratterizzata da una architettura che fonda il classico con il moderno, dalle ampie vetrate a lucernari sul tetto. Insomma, una villa assolutamente da sogno! Ma attenzione, sebbene Londra sia il punto di rifermento della popstar, Dua Lipa ha anche una casa negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles.

Dove vive Dua Lipa: la dimora a Los Angeles

Se Londra è la città a cui è maggiormente legata e in cui possiede una lussuosa villa, Dua Lipa ha anche una casa negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, la Tyler House. Acquistata nel 2021 e disegnata dall’architetto John Lautner negli anni Cinquanta, è valutata sui 2,5 milioni di dollari. Si tratta di una dimora immersa nella natura e con vista panoramica sulla città e offre quasi la sensazione di trovarsi su una casa sull’albero! La casa è stata restaurata nel 1996 ma ha mantenuto le caratteristiche originali di Lautner, con aggiornamenti funzionali come pannelli solari e finestre apribili.