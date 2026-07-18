Lo scorso 13 luglio ha compiuto 19 anni e, la sera successiva, ha conquistato con la sua nazionale, la Spagna, la finale dei Mondiali 2026, finale che si disputerà contro l’Argentina di Messi. Stiamo parlando di Lamine Yamal, stella del Barcellona e patrimonio del calcio mondiale. Ma, quanto guadagna?

Lamine Yamal, prima finale Mondiale a soli 19 anni

Lamine Yamal è destinato a essere uno dei calciatori più forti al mondo per almeno i prossimi 15 anni. La stella del Barcellona, di cui è titolare fisso ormai da alcuni anni, brilla per dribbling, visione di gioco, tiri, assist e, nonostante la giovanissima età, per grinta e carisma. Insomma, le ha proprio tutte, il pallone d’Oro prima o poi sarà suo. Domenica sera, 19 luglio, affronterà la sua prima finale della Coppa del Mondo e, guarda caso, sarà proprio contro l’Argentina di Messi. Al Barcellona, infatti, Yamal è considerato proprio l’erede della Pulce che, con i blaugrana, ha vinto praticamente tutto ed è stato per 21 anni l’idolo indiscusso. Messi Vs Yamal, passato Vs futuro, chi la spunterà?

Lamine Yamal compie 19 anni, quanto guadagna? Il patrimonio

Lamine Yamal ha appena compiuto 19 anni ed è già uno dei calciatori più ricchi e influenti della sua generazione. Pensate che l’attaccante del Barcellona e della Spagna può già contare su un patrimonio stimato di 43 milioni di dollari, ovvero circa 37,6 milioni di euro, e figura anche tra i calciatori più pagati dei Mondiali 2026. Ma non è finita qui, il rinnovo con i blaugrana sino al 2031 lo ha anche reso uno dei calciatori più pagati della storia del club spagnolo, con una clausola rescissoria fissata a un miliardo di euro. Solamente nell’ultimo anno Yamal avrebbe incassato circa 30 milioni grazie al nuovo contratto col Barcellona e ai vari premi sportivi. A oggi il suo valore di mercato si attesta sui 200 milioni di euro, valore che, se continua così, è destinato a salire. Ma comunque è molto difficile, se non impossibile, che un club come il Barcellona possa mai privarsi del suo talento.

Lamine Yamal, le ville di lusso e gli investimenti del fenomeno del Barcellona

A soli 19 anni, come abbiamo visto, Lamine Yamal ha in pratica già costruito un patrimonio che molti calciatori raggiungono solamente a fine carriera. La sua immagine è diventata un marchio globale ed è lui uno degli sportivi più richiesti dagli sponsor. A oggi l’attaccante del Barcellona ha deciso di investire nel mercato immobiliare, il suo acquisto più prezioso una villa a Esplugues de Llobregat, in Catalogna, villa un tempo appartenuta a Shakira e Piquè. La residenza, dal valore di 11 milioni di euro, ha pure campi da calcio, da tennis, due piscine, uno studio di registrazione e una palestra.