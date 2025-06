Secondo alcuni rumor, ci sarebbe aria di crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe, complici silenzi social e assenze reciproche. Lui ha sfilato a Milano senza di lei, l’influencer invece è volata a Roma senza di il rapper.

Crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe?

Si rincorrono voci di una possibile crisi tra Tony Effe e Giulia De Lellis, una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, i segnali arrivano soprattutto dai social, dove la distanza tra i due sembrerebbe ormai evidente. Eppure, la notizia appare sorprendente, soprattutto perché la coppia aspetta la loro prima figlia, Priscilla, la cui nascita è prevista per fine estate — se non prima.

A far scattare l’allarme è stata l’assenza di Giulia alla sfilata di Tony Effe alla Milano Fashion Week Uomo, tenutasi il 20 giugno. Il trapper ha sfilato per la collezione Spring/Summer 2026 del brand PDF Channel di Domenico Formichetti, accanto ad amici come Sfera Ebbasta e Artie 5ive, ma Giulia non era tra il pubblico.

Nelle sue storie Instagram Giulia De Lellis ha spiegato che si stava dedicando “all’organizzazione della casa per la bimba”. Tuttavia, a sorprendere ancora di più è stato il suo volo improvviso verso Roma, la città che considera il suo rifugio familiare, dove Tony non l’ha accompagnata né salutata pubblicamente.

A rafforzare i sospetti: pochi like reciproci, zero menzioni, e un silenzio che stride con i gesti d’amore recenti, come il prezioso anello con diamanti che Giulia De Lellis aveva regalato a Tony Effe. Solo un mese fa, lei lo chiamava “l’amore della mia vita”.

Ma a spegnere le voci è intervenuta Deianira Marzano, che ha smentito ogni rottura: “No, semplicemente ognuno vive questo momento come meglio crede… Stanno sempre insieme”. Secondo l’influencer, la distanza sarebbe solo apparente e legata alla volontà di preservare la privacy in un momento delicato.

Per ora, dai diretti interessati non è arrivata alcuna dichiarazione. Ma i fan restano in attesa di sapere come stanno davvero le cose tra Giulia De Lellis e Tony Effe che, spesso e volentieri hanno già smentito a modo loro i pettegolezzi.