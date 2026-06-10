È ufficiale: Milo Infante lascia la Rai per entrare in Mediaset, dove lavorerà a nuovi progetti editoriali e all’area informativa del gruppo.

È ufficiale: il giornalista e conduttore Milo Infante lascia la Rai e avvia una nuova fase professionale entrando a far parte del Gruppo Mediaset. Il passaggio, confermato da entrambe le aziende, segna un cambio di ruolo significativo che lo vedrà coinvolto nello sviluppo di progetti editoriali e nelle strategie dell’area informativa del network.

Milo Infante lascia la Rai: il comunicato Mediaset

Milo Infante lascia la Rai e approda ufficialmente a Mediaset, segnando un cambiamento rilevante nel suo percorso professionale. Dopo diversi giorni di voci e ipotesi circolate nel settore, la conferma è arrivata oggi, mercoledì 10 giugno, con una comunicazione ufficiale che ha reso pubblico il passaggio. L’uscita dalla tv pubblica e il nuovo ingresso nel gruppo di Cologno Monzese sono stati confermati da comunicazioni ufficiali delle due aziende, che hanno ricostruito la conclusione del rapporto lavorativo e l’avvio della nuova collaborazione.

In particolare, la nota del gruppo Mediaset evidenzia come il giornalista, autore e conduttore venga considerato una figura di rilievo nel panorama televisivo nazionale: “Giornalista, autore e conduttore tra i professionisti più autorevoli e apprezzati della televisione italiana, Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi”. Il suo ruolo non si limiterà alla sola ideazione di contenuti: “Il giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell’area dell’informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell’offerta news di Mediaset”.

Contestualmente, la Rai ha reso ufficiale la chiusura del rapporto professionale: “Rai comunica che si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale”, aggiungendo un ringraziamento per il lavoro svolto e gli auguri per il futuro.

Milo Infante lascia la Rai: le prime parole dopo il passaggio a Mediaset

Lo stesso Infante ha commentato positivamente il passaggio, sottolineando il valore simbolico e professionale della nuova esperienza: “Mediaset per me è un punto di arrivo”. Nel suo messaggio ha poi espresso gratitudine verso i vertici aziendali, affermando: “Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee”.

Da parte di Mediaset è arrivato anche un messaggio di benvenuto e di augurio per il nuovo incarico, a conferma dell’importanza attribuita al suo inserimento nei processi editoriali e strategici dell’area informativa del gruppo. Il passaggio viene così interpretato come un rafforzamento dell’organico giornalistico e come un possibile impulso allo sviluppo dell’offerta news della rete.