Vincenzo Chianese | 2 Febbraio 2023

GF Vip 7

Un Vippone del GF Vip 7 avrebbe ricevuto una valigia misteriosa

Sono ormai mesi che il GF Vip 7 tiene compagnia a milioni di italiani giorno dopo giorno, che ormai si sono appassionati alle dinamiche del gioco. Nel mentre però iniziamo ad avvicinarci alla data della finale, che secondo le indiscrezioni sarebbe prevista per il prossimo 3 aprile. A breve dunque, come da tradizione, potrebbe venire eletto il primo finalista di questa edizione, e senza dubbio nel corso delle prossime settimane ne vedremo di belle.

A partire da giovedì 9 intanto tornerà il doppio appuntamento del giovedì, che andrà avanti fino alla fine del programma. Come se non bastasse in casa arriveranno alcuni ospiti speciali, che si intratterranno per diversi giorni per portare un po’ di scompiglio. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere il web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, al GF Vip 7 sarebbe scoppiato il “bigliettini gate”. Ma di cosa si tratta e cosa starebbe accadendo? Secondo il noto blogger, uno dei Vipponi starebbe ricevendo valige sospette, al cui interno ci sarebbero dei messaggi provenienti da un ex concorrente, che suggerirebbe come muoversi all’interno del reality. Venza, come se non bastasse, ha invitato la produzione a verificare e a indagare sulla faccenda, e le sue parole hanno fatto il giro dei social.

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio, e non c’è alcuna prova in merito al fatto che un Vippone stia ricevendo istruzioni da fuori. Il cosiddetto “bigliettini gate” tuttavia ha già attirato l’attenzione dei fan, e di certo in molti si chiedono cosa stia accadendo in realtà. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti però per saperne di più su questa questione.