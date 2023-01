NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

Crisi per Edoardo Donnamaria

Se in veranda tutti i concorrenti sono riuniti a cantare alcuni successi del passato musicale italiano, Edoardo Donnamaria si è isolato in cortiletto e si è così confidato con Luca Onestini. Il volto di Forum ha espresso perplessità sul futuro con Antonella Fiordelisi, sempre più in bilico. Non sa più se tornare con lei oppure distaccarsi in modo definitivo.

Luca Onestini ha provato a dirgli che qualsiasi sia la sua scelta, non lo giudica, ma lo appoggia fino in fondo. Unica cosa, però, è che non vorrebbe vederlo così triste, con il volto cupo rigato dalle lacrime e piuttosto taciturno. Edoardo Donnamaria avverte particolarmente la pressione di condividere la stessa Casa con Antonella Fiordelisi e di sentirsi stanco.

“Mi viene a portare i bicchieri sporchi da lavare, non riesco a crederci”, ha detto Edoardo Donnamaria ripensando gli attimi precedenti in cucina. Era convinto infatti che la ragazza si sarebbe fermata a parlare con lui, anziché passare di sfuggita. Dello stesso avviso anche Luca Onestini, che non si spiega questo atteggiamento: “Quando l’ho vista arrivare pensavo volesse avvicinarsi a te. Perché non ti viene a cercare”.

Edoardo Donnamaria scoraggiato ha spiegato che, probabilmente, non si tratta di un suo problema. Luca Onestini sarebbe andato a cercarla, ma lui non ha voluto: “Devi tenere a mente che non hai sbagliato niente, ti sei solo innamorato”, provocando un nuovo silenzio in Edoardo. (QUI IL VIDEO PRESENTE SUL SITO UFFICIALE)

Alcuni dei suoi amici hanno provato a distrarlo e farlo sorridere, ma Edoardo Donnamaria preso dallo sconforto è scoppiato in lacrime, nascondendosi sotto il plaid verde. Micol Incorvaia ha cercato di confortarlo e tra una parola di consolazione e un altra, seppur con difficoltà, la vippona ha provato a dirgli: “Un giorno ricorderai con gioia il sapere di aver provato una cosa così bella”. Un modo come un altro per spronarlo a reagire e a non rimproverarsi nulla di quanto vissuto fino a oggi con Antonella.

I presenti si sono così stretti intorno a Edoardo Donnamaria. Dopo Micol anche Nicole Murgia ha voluto mostrargli supporto con un abbraccio, mentre lui ha continuato a piangere, con la speranza quanto prima di ritrovare il sorriso perso. Il video è disponibile sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip 7.